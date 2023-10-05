في مباراة الأخطاء.. سموحة يعزز تفوقه على المقاولون العرب بثنائية

واصل سموحة البداية القوية لموسم 2023-24 من الدوري المصري وانتصر على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة على استاد الإسكندرية.

في مباراة الأخطاء، سجل ثنائية سموحة: مصطفى البدري وفادي فريد، فيما سجل جوزيف أوشايا هدف المقاولون العرب الوحيد.

وحقق أحمد سامي أفضل بداية لسموحة في الدوري منذ موسم 2018-19 بتحقيق 7 نقاط من أول 3 جولات، بينما تعد البداية الأفضل على الإطلاق كانت بتحقيق 9 نقاط في أول 3 جولات لموسم 2016-17.

ولم يخسر سموحة من المقاولون العرب للمباراة التاسعة على التوالي في الدوري، حيث حقق الموج الأزرق الفوز في 3 وتعادلا في 6.

ولم يحقق شوقي غريب أي فوز على سموحة في 7 مواجهات حيث خسر 3 مرات وتعادل في 4.

وحقق أحمد سامي فوزه الثاني على شوقي غريب في المواجهات المباشرة بينهما ليتعادل كلاهما.

وارتقى سموحة للصدارة بشكل مؤقت برصدي 7 نقاط بالتساوي مع زد، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند نقطة وحيدة في المركز الـ 15.

التشكيل

قاد فادي فريد تشكيل سموحة، في المقابل بدأ محمد سالم وأمادو نياص في هجوم ذئاب الجبل.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا بين كلا الفريقين في محاولة البحث عن الهدف الأول.

وفي الدقيقة 17 استغل مصطفى البدري تشتيت خاطئ بارتباك من دفاع سموحة وسدد كرة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء سكنت شبام محمود أبو السعود، أعلن من خلالها الهدف الأول لسموحة.

أسيست خيالي من مدافع المقاولون العرب يتسبب في الهدف الأول لصالح سموحة😮⚽ pic.twitter.com/81FY39AnFQ — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 5, 2023

رد المقاولون العرب لم يتأخر سوى 10 دقائق، خطأ من أحمد حكم بعرقلة محمد سالم داخل منطقة الجزاء بدون كرة تسبب في ركلة جزاء لذئاب الجبل، احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

الأوغندي جوزيف أوشايا انبرى للركلة وسددها بسهولة في الشباك معلنا التعادل للضيوف في الدقيقة 28.

سموحة بترد الجميل للمقاولون العرب🤝 ضربة جزاء مجانية من مدافع سموحة تمنح المقاولون هدف التعادل⚽ pic.twitter.com/8CIHfz9qYn — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 5, 2023

وفي الدقيقة 37 احتسب الحكم ركلة جزاء بسبب لمسة يد على أحمد الشيمي لاعب وسط المقاولون العرب.

فادي فريد انبرى للركلة وسدد في شباك فريقه السابق معلنا الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 38 في منتصف المرمى.

الهدايا مستمرة🤣 ركلة جزاء لسموحة يحولها فادي فريد إلى هدف ثان بعد إصراره على تسديدها💣 pic.twitter.com/514dGjM9Wa — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 5, 2023

شوط أول انتهى بتقدم الموج الأزرق بثنائية بنتيجة 2-1.

الشوط الثاني شهد محاولات من المقاولون العرب.

في الدقيقة 73 مرت رأسية إسلام عبد النعيم بجوار القائم الأيسر ليظل تقدم سموحة سائدا.

الدقائق الأخيرة ورغم محاولات المقاولون إلا أن الفريق افتقد إنهاء الفرص ليخسر 3 جديدة في الدوري.