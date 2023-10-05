تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي ضمن ثلاثي عربي لمواجهة باوك

يخوض أينتراخت فرانكفورت الألماني مباراة ضد باوك اليوناني في ثاني جولات دور المجموعات في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي، رفقة الجزائري فارس شعيبي والتونسي إلياس السخيري.

وجاء تشكيل فرانكفورت كالتالي:

حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: توتا - روبن كوخ - باكو ويليام

خط الوسط: أنسجار كناوف - هوجو لارسون - إلياس السخيري - نيلس نكونكو

خط الهجوم: ينس هاوجي - عمر مرموش - فارس شعيبي

وكان مرموش قد سجل أول أهدافه الأوروبية في فوز إينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-1 على أبردين الأسكتلندي في أولى جولات دور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل مرموش الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 11 من علامة الجزاء.