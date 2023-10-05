تشكيل الدوري الأوروبي – صلاح ونونيز أساسيان أمام سانت جيلواز
الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 20:56
كتب : FilGoal
يتواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول أمام سانت جيلواز البلجيكي في ثاني جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
في الدفاع: كوستاس تسيميكاس- إبراهيما كوناتي- جاريل كوانساه- ترينت ألكسندر أرنولد
في الوسط: واتارو إيندو- ريان جرافينبيرخ- هارفي إيليوت
في الهجوم: ديوجو جوتا- داروين نونيز- محمد صلاح
ويتصدر ليفربول الترتيب بثلاث نقاط يليه تولوز وسانت جيلواز بنقطة لكل منهما.
فيما يأتي لاسك رابعا بدون أي نقطة.
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