تشكيل الدوري الأوروبي – صلاح ونونيز أساسيان أمام سانت جيلواز

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 20:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح -ليفربول

يتواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول أمام سانت جيلواز البلجيكي في ثاني جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

أخبار متعلقة:
الرياضية: ملك المغرب يعين فوزي لقجع رئيسا للجنة المنظمة لـ كأس العالم 2030 أمير توفيق: محمد عبد المنعم لم يتلق أي عروض.. هو يشعر بالراحة في النادي مران الأهلي – تدريبات بدنية استعدادا للإسماعيلي.. واجتماع بين كولر وطبيب الفريق

في الدفاع: كوستاس تسيميكاس- إبراهيما كوناتي- جاريل كوانساه- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: واتارو إيندو- ريان جرافينبيرخ- هارفي إيليوت

في الهجوم: ديوجو جوتا- داروين نونيز- محمد صلاح

ويتصدر ليفربول الترتيب بثلاث نقاط يليه تولوز وسانت جيلواز بنقطة لكل منهما.

فيما يأتي لاسك رابعا بدون أي نقطة.

ليفربول صلاح الدوري الأوروبي سانت جيلواز
نرشح لكم
مباشر دوري المؤتمر - باوك (1) - (0) أينتراخت فرانكفورت.. زيفكوفيتش يسجل استراحة الدوري الأوروبي – ليفربول (1)-(0) سانت جيلواز.. نهاية الشوط الأول تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي ضمن ثلاثي عربي لمواجهة باوك إيمانويل بيتي: لا أفهم لماذا يبدأ هافيرتز مباريات أرسنال دي ليخت: الفوز بدوري الأبطال مع بايرن أكثر من يوفنتوس.. ذلك جعلني أنتقل قائمة إنجلترا - خماسي سيتي ورباعي أرسنال على رأس اختيارات مواجهتي إيطاليا وأستراليا فرنسا تستعد لهولندا واسكتلندا بقائمة مدججة بالنجوم جوارديولا: ظهرنا بمستوى مثالي أمام لايبزج.. ولن أحكم على فريقي من خلال النتائج
أخر الأخبار
مباشر دوري المؤتمر - باوك (1) - (0) أينتراخت فرانكفورت.. زيفكوفيتش يسجل 47 دقيقة | المحترفون
دوري المحترفين - تغريم غزل المحلة بعد مباراة حرس الحدود ساعة | الكرة المصرية
استدعاء ثنائي بيراميدز دوليا في توقف أكتوبر ساعة | الكرة الإفريقية
استراحة الدوري الأوروبي – ليفربول (1)-(0) سانت جيلواز.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
في مباراة الأخطاء.. سموحة يعزز تفوقه على المقاولون العرب بثنائية ساعة | الدوري المصري
تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي ضمن ثلاثي عربي لمواجهة باوك ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل الدوري الأوروبي – صلاح ونونيز أساسيان أمام سانت جيلواز ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: ملك المغرب يعين فوزي لقجع رئيسا للجنة المنظمة لـ كأس العالم 2030 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر 4 دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد