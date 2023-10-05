أمير توفيق: محمد عبد المنعم لم يتلق أي عروض.. هو يشعر بالراحة في النادي

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 20:36

كتب : حسام نور الدين

محمد عبد المنعم - الأهلي

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة ما يتردد عن تلقي ناديه عرضا احترافيا لضم محمد عبد المنعم لاعب الفريق.

وقال أمير توفيق عبر موقع الأهلي الرسمي: "لم نتلق أي عروض احترافية لضم محمد عبد المنعم، ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح".

وواصل "اللاعب يقدم أفضل مستوياته الفنية والبدنية وبات أحد الركائز الأساسية لخط دفاع منتخب مصر بول يزداد تألقًا مباراة بعد الأخرى لأنه يشعر بالراحة والسعادة في النادي والتقدير والحب من جانب جماهير الأهلي".

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وأتم أمير توفيق حديثه "هو الأمر الذي يجعله يؤدي بشكل متميز ويبذل أقصى ما لديه في كل المباريات".

اللاعب صاحب الـ24 عاما يرتبط بتعاقد مع الأهلي حتى صيف عام 2025.

ويعد عبد المنعم من ناشئي الأهلي وسبق له الخروج معارا مرتين الأولى كانت مع سموحة والثانية إلى فيوتشر.

وعاد عبد المنعم إلى الأهلي في يناير من عام 2022 وأصبح ركيزة أساسية مع الفريق منذ ذلك الوقت.

وخاض عبد المنعم مع الأهلي 74 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف.

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