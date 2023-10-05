انتخابات الزمالك - حسين لبيب يرد عبر في الجول على رسالة جماهير الأهلي.. وموقفه من فتوح

كشف حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك عدم إجراءه لأي جلسة مفاوضات مع أي من لاعبي فريق الكرة للتجديد التعاقد، ورد على رسالة جماهير الأهلي له.

وتقام انتخابات الأبيض يوم 20 أكتوبر الجاري، ويُجري FilGoal.com حوارات مع المرشحين تباعا لتصبح الصورة أقرب وأوضح لجماهير النادي.

وقال لبيب في حواره مع FilGoal.com: " مصلحة الضرائب حاليا هي الجهة الحاجزة على أرصدة الزمالك، ولكننا مثل أي نادٍ آخر في مصر، لم يكن هناك تنسيق مع مصلحة الضرائب، يجب علينا التفاوض ووضع نظام لسداد الضرائب، لرفع الحجز".

وأضاف "هناك مجموعة زملكاوية، لا يريدون ذكر أسمائهم وبعض الأعضاء من القائمة، دشنوا صندوقا لدعم النادي في حب الزمالك، لحل مشكلات النادي ومن بينها أزمة إيقاف القيد".

أوضح "سنحاول أيضا التفاوض مع اللاعبين لتقسيم الغرامات، مثل ما حدث مع بنيامين أشيمبونج، تم التفاوض معه وخفض مستحقاته من مليون و200 ألف دولار، إلى 900 ألف دولار وبالتقسيط، ومن تولى المسؤولية بعدنا لم يُكمل الأقساط المتبقية، فعاد اللاعب لمقاضاة النادي مجددا".

وشدد "لم أعقد أي جلسة مع أحمد فتوح أو أي لاعب آخر، ليس لدي صفة أو صلاحية حاليا للتفاوض مع أي لاعب، هناك إدارة حاليا تدير نادي الزمالك، وإذا احتاجوا أي مساعدة فنحن جاهزون لدعم النادي".

وتابع "ملف كرة القدم، هو أكبر ملف لابد أن يتم الاهتمام به، اللاعبون والجهاز الفني هم أساس عملنا، كرة القدن هي مقياس النجاح والجماهيرية، سنحاول تهيئة الأجواء لجميع اللاعبين وخاصة في كرة القدم، والمحافظة على كيان الفريق".

وأكمل "تربطني علاقات جيدة جيدا بأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وأطالب كافة الجماهير بالحفاظ على العلاقات الجيدة، نلعب رياضة فقط كفانا أزمات ومشاكل".

وواصل ردا على رسالة جماهير الأهلي لحسين لبيب بعدم القدرة على التعاقد مع أي لاعب من الأهلي، قال لبيب: "دوري هو الحفاظ على حقوق الزمالك ولاعبيه وجماهيريه وأعضاء الجمعية العمومية فقط، ليس لي أي دور آخر، حق جماهير الأهلي أن تقول ما تشاء، أحترمهم".

وأتم "من يختار اللاعبين هو المدير الفني، دورنا فقط في الإدارة هو تنفيذ طلباته، أما بالنسبة لي شخصيا كأحد جماهير الزمالك إذا تمنيت عودة لاعب سابق بالنادي، فأنا أحب أشرف بنشرقي".

بإمكانكم معرفة كل التفاصيل للمرشح حسين لبيب من خلال حواره مع FilGoal.com:

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