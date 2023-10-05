وزير الرياضة: نثق في نجاح ملف السعودية لكأس العالم 2034

أعرب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن ثقته في نجاح ملف استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034.

وقدم صبحي بصفته رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، خالص الأمنيات بالتوفيق لنظيره السعودي عبد العزيز بن تركي.

وشدد وزير الرياضة المصري على العلاقات الأخوية المتميزة على كافة المستويات بين مصر والسعودية.

ترشح السعودية

نشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة مقتبسة من حساب وكالة الأنباء السعودية "واس" والتي تضمنت تصريحات لولي العهد محمد بن سلمان عن كأس العالم 2034.

وقال ولي العهد السعودي: "رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه - ولله الحمد - من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة".

وأتم "الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم".

مونديال 2034

وكانت انتشرت تقارير صحفية عن رغبة السعودية في استضافة كأس العالم 2030 رفقة مصر واليونان لكن في النهاية ذكرت تقارير أخرى نية المملكة في تحويل تركيزها على نسخة 2034.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن في وقت سابق أمس الأربعاء اختيار آسيا وأقيانوسيا كقارتين يسمح لهما بالتقدم بطلب استضافة المونديال.

وسبق أن استضافت قارة آسيا البطولة في نسختي 2002 بتنظيم مشترك بين كوريا واليابان، ثم قطر في 2022.

ولم يسبق لقارة أستراليا أن استضافت أي دولة منها للمونديال من قبل.

يذكر أن نسخة 2026 ستقام بتنظيم ثلاثي مشترك بين دول أمريكا والمكسيك وكندا.

فيما ستقام نسخة 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، على أن تقام مباراة واحدة في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي احتفالا بمئوية كأس العالم حيث بدأ في سنة 1930.

دعم قطري

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم ترحيبه ودعمه ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.

وجاء بيان الاتحاد القطري كالآتي: "يرحب الاتحاد القطري لكرة القدم بعزم السعودية الشقيقة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034".

وأضاف "ويعرب الاتحاد عن ثقته بأن المملكة ستقدم في حال فوزها بالاستضافة نسخة مبهرة تعكس الإمكانيات المتميزة التي تحظى بها والوجه المشرق للمنطقة".

واختتم البيان "يؤكد الاتحاد القطري استعداده لمشاركة الخبرات التي اكتسبها في تنظيم مونديال 2022 مع الأشقاء في السعودية وتقديم كافة الدعم اللازم لإنجاح البطولة".

دعم سوري

قدمت سوريا دعمها المطلق لملف السعودية في استضافة كأس العالم 2034 بعد سنوات من القطيعة.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء رسميا نيته التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034.

وأصدر الاتحاد السوري لكرة القدم بيانا قال فيه: "يعلن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم دعمه الكامل لنية الاتحاد السعودي لكرة القدم الترشح لاستضافة كأس العالم 2034".

"يأتي هذا الإعلان إيماناً من الاتحاد السوري بالعلاقات الوثيقة التي تربطه بالأشقاء في المملكة وما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات على جميع الأصعدة متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح والإزدهار والظفر بشرف الاستضافة الذي يحمل رسائل المحبة والسلام لكل العالم".

وجاء بيان الدعم السوري المطلق للسعودية بعد سنوات القطيعة من وقت اندلاع الحرب الأهلية في سوريا.