قوة ضاربة أخرى قادمة.. جويل إمبيد يختار تمثيل منتخب أمريكا للسلة في أولمبياد باريس

قرر جويل إمبيد لاعب فريق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز اختيار اللعب لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية بداية من دورة الألعاب الأولمبية المقبلة 2024 في باريس.

يأتي ذلك بعد فترة من الدراسة والتفكير في المنتخب الذي سيختار اللعب له ما بين الكاميرون وأمريكا وفرنسا.

جويل إمبيد ذو الأصول الكاميرونية يعد أفضل لاعب في دوري الرابطة الوطنية الأمريكية لكرة السلة NBA في الموسم الماضي.

ويعتبر إمبيد أحد أبرز نجوم NBA في السنوات الماضية وأفضل لاعب ارتكاز في الدوري مع الصربي نيكولا يوكيتش.

ولم يتأهل منتخب الكاميرون لأولمبياد باريس، كما يمتلك منتخب فرنسا الكثير من النجوم في مركز الارتكاز وعلى رأسهم رودي جوبير لاعب مينيسوتا تيمبرولفز الأمريكي.

وبذلك ينضم جويل إمبيد إلى كتيبة نجوم دوري NBA الذين أعلنوا رغبتهم في المشاركة مع منتخب أمريكا في أولمبياد باريس.

وأعلن ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز وستيفن كيري نجوم جولدن ستيت واريورز وكيفين دورانت نجم فينيكس صنز رغبتهم في اللعب مع أمريكا خلال أولمبياد باريس.

بالإضافة أيضا إلى جايسون تايتوم نجم بوسطن سيلتيكس والذي أكد الأمر ذاته وغيره من النجوم الكبار في NBA.

رغبة نجوم NBA في المشاركة مع منتخب أمريكا في أولمبياد باريس يأتي بسبب إخفاق المنتخب في كأس العالم قبل عدة أسابيع وتحقيقه للمركز الرابع.

الأمر الذي يعتبر اخفاقا في الوسط الرياضي الأمريكي خاصة وأن دوري NBA هو الأقوى في كرة السلة في العالم.