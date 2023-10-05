أحمد عبد الرؤوف: أعتذر عن الدخول للملعب بعد طرد ماجد هاني

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 19:12

كتب : FilGoal

أحمد عبد الرؤوف

اعتذر أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة عما بدر منه إذ دخل ملعب المباراة اعتراضا على طرد لاعبه ماجد هاني.

وتعادل بلدية المحلة مع نظيره زد بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري اليوم الأربعاء.

وتحدث أحمد عبد الرؤوف لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أعتذر عن نزولي للملعب بعد طرد ماجد هاني إذ كان بشكل عفوي غير مقصود".

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وطرد محمد عباس حكم المباراة أحمد عبد رؤوف فور نزوله للملعب للاعتراض على قرار الحكم.

وأكمل "لدينا أخطاء دفاعية متكررة منذ المباراة الماضية أمام سموحة ولكن نسعى لتصحيحها".

وأنهى تصريحاته قائلا: "أشكر اللاعبين على كل المجهود الذي بذلوه، وأتمنى أن نتطور الفترة المقبلة".

ولأول مرة يسجل بلدية المحلة 3 أهداف في مباراة واحدة بالدوري منذ الفوز على المقاولون العرب موسم 2007-08 بنتيجة 3-2.

وبتلك النتيجة رفع بلدية المحلة رصيده للنقطة الرابعة محتلا المركز السادس.

فيما رفع زد رصيده لـ7 نقاط في صدارة الدوري بشكل مؤقت.

بلدية المحلة زد الدوري المصري
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