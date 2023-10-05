انتهت الدوري المصري - سموحة (2) (1) المقاولون العرب.. فوز الموج الأزرق
الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 18:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة والمقاولون العرب في الجولة الثالثة من الدوري المصري.
المباراة تبدأ في السابعة مساءً على استاد الإسكندرية.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.
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انتهت
فرص مهدرة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 39: جووووول فادي فريد من ركلة جزاء يتقدم لسموحة
ق 38: ركلة جزاااء بسبب لمسة يد
ق 28: جووول التعادل. جوزيف اواشايا يسجل من ركلة جزاء
ق 27: ركلة جزاااء للمقاولون العرب
ق 17: جووول مصطفى البدري يسجل الهدف الأول بعد خطأ دفاعي فادح
بداية اللقاء
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