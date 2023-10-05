انتهت الدوري المصري - سموحة (2) (1) المقاولون العرب.. فوز الموج الأزرق

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 18:49

كتب : FilGoal

خالد جمال حكمًا لمباراة المقاولون العرب و سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة والمقاولون العرب في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

المباراة تبدأ في السابعة مساءً على استاد الإسكندرية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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انتهت

فرص مهدرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: جووووول فادي فريد من ركلة جزاء يتقدم لسموحة

ق 38: ركلة جزاااء بسبب لمسة يد

ق 28: جووول التعادل. جوزيف اواشايا يسجل من ركلة جزاء

ق 27: ركلة جزاااء للمقاولون العرب

ق 17: جووول مصطفى البدري يسجل الهدف الأول بعد خطأ دفاعي فادح

بداية اللقاء

سموحة المقاولون العرب الدوري المصري في الدوري
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