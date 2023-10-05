انتهت الدوري المصري - سموحة (2) (1) المقاولون العرب.. فوز الموج الأزرق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة والمقاولون العرب في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

المباراة تبدأ في السابعة مساءً على استاد الإسكندرية.

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انتهت

فرص مهدرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: جووووول فادي فريد من ركلة جزاء يتقدم لسموحة

ق 38: ركلة جزاااء بسبب لمسة يد

ق 28: جووول التعادل. جوزيف اواشايا يسجل من ركلة جزاء

ق 27: ركلة جزاااء للمقاولون العرب

ق 17: جووول مصطفى البدري يسجل الهدف الأول بعد خطأ دفاعي فادح

بداية اللقاء