التشكيل - فادي فريد في هجوم سموحة.. وثنائي يقود المقاولون العرب

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 18:41

كتب : FilGoal

أحمد شيمي - المقاولون - سموحة

يقود فادي فريد تشكيل سموحة في مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسكندرية في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

في المقابل يبدأ محمد سالم وأمادو نياص في هجوم ذئاب الجبل.

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وجاء تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمود وحيد – أحمد حكم – محمد مغربي – شريف رضا

الوسط: عمرو قلاوة – حمدي علاء – أحمد خالد

الهجوم: لحسن دحدوح – فادي فريد – مصطفى البدري

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أحمد علاء – لؤي وائل – عماد الدين بو بكر

الوسط: جوزيف أوشايا – أحمد الشيمي – أحمد فوزي – عبد الرحمن خالد – محمد شوقي غريب

الهجوم: محمد سالم – مامادو نياس

ويحتل سموحة المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحتل ذئاب الجبل المركز الـ 15 برصيد نقطة واحدة.

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