دي ليخت: الفوز بدوري الأبطال مع بايرن أكثر من يوفنتوس.. ذلك جعلني أنتقل

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 18:39

كتب : FilGoal

إنقاذ دي ليخت أمام باريس سان جيرمان

كشف ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ سبب انتقاله إلى الفريق البافاري قادما من يوفنتوس العام الماضي.

ماتياس دي ليخت

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وتحدث دي ليخت لموقع "Voetbalzone" الهولندي قائلا: "لم يتعين علي التفكير كثيرا في مغادرة يوفنتوس والانضمام إلى بايرن".

وواصل "كان قرارا سهلا لأنه في بايرن تملك فرصة الفوز بدوري أبطال أوروبا أكثر من يوفنتوس".

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وتابع "قبل التواصل معي كان بايرن تم إقصائه من دوري الأبطال على يد فياريال وتواصلوا مع وكيلي ووافقت على الفور وكان ذلك في شهر مايو أو يونيو".

وأردف المدافع الهولندي "حظيت بوقت جيد في يوفنتوس وشعرت بالحب هناك لكن عندما يطلب ناد مثل بايرن ضمك فهناك فرصة مستمرة للفوز بدوري الأبطال والدوري لذا لم يتعين علي التفكير كثيرا".

وخاض اللاعب صاحب الـ24 عاما مع بايرن 49 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

دي ليخت بايرن ميونيخ
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