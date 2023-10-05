إيمانويل بيتي: لا أفهم لماذا يبدأ هافيرتز مباريات أرسنال

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 19:03

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - بورنموث ضد أرسنال

هاجم إيمانويل بيتي أسطورة أرسنال الأسبق، ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق بسبب إشراك كاي هافيرتز بصفة أساسية.

وقال بيتي لموقع "كومبير" الإنجليزي: "لا أفهم لماذا يبدأ هافيرتز المباريات بصفة أساسية، بالنسبة لي هو غير مؤثر في المباريات بشكل كاف".

وأكمل "أعلم ما يريده أرتيتا من هافيرتز، لكن زملاء هافيرتز يجلسون على مقاعد البدلاء ويقولون لأنفسهم لماذا لا ألعب أنا".

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وأضاف "اللاعبون الأساسيون بعضهم ليس لديهم الجودة الكافية للبدء بشكل أساسي في كل مباراة".

وأنهى تصريحاته قائلا: "يجب على أرتيتا الحذر بأن يضع كل ثقته في لاعبين بشكل خاص، لأن ذلك سيكون على حساب لاعبين آخرين، يجب أن يعطي الفرصة لجميع لاعبيه".

وتعاقد أرسنال مع اللاعب الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 75 مليون يورو من تشيلسي.

ولعب هافيرتز 11 مباراة مع المدفعجية في جميع البطولات خلال الموسم الجاري مسجلا هدفا واحدا ولم يصنع أي هدف.

وسجل هافيرتز هدفه أمام بورنموث في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي من ضربة جزاء إذ تم ترك ضربة الجزاء له ليسجلها ويستعيد ثقته في نفسه.

أرسنال تشيلسي أرتيتا هافيرتز
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