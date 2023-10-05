وزير الرياضة يهنئ المغرب بالحصول على تنظيم كأس العالم 2030

أرسل أشرف صبحي وزير الرياضة تهنئة إلى نظيره المغربي عقب الحصول على حق تنظيم كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال.

وجاء بيان وزارة الرياضة كالتالي:

أرسل وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي، برقية تهنئة إلي نظيره المغربي؛ تتضمن تهنئه المغرب الشقيق علي استضافة منافسات كأس العالم 2030 في ملف مشترك مع البرتغال وإسبانيا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، على تميز العلاقات القائمة بين مصر والمغرب، والروابط الأخوية التي تجمع شعوب البلدين، مؤكدا ثقته في حسن ضيافة واستضافة كأس العالم بالتعاون مع الدول الشريكة في الملف.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن أمس الأربعاء فوز المغرب بحق تنظيم المونديال رفقة إسبانيا والبرتغال.

وذكر موقع فيفا أن أوروجواي والأرجنتين وباراجواي سيلعبون مبارياتهم الافتتاحية في بلادهم احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق أول بطولة للمونديال.

وكانت أول نسخة من كأس العالم أقيمت في سنة 1930 في أوروجواي، فيما وصلت الأرجنتين لنهائي البطولة آنذاك.

أما باراجواي فهي التي كان يتواجد بها مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" في ذلك الوقت.

وبذلك ستتأهل الست دول مباشرة إلى كأس العالم.

وستكون هذه هي أول مرة التي يقام فيها كأس العالم عبر ثلاث قارات مختلفة وهي إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.