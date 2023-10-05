قائمة إنجلترا - خماسي سيتي ورباعي أرسنال على رأس اختيارات مواجهتي إيطاليا وأستراليا

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 17:04

كتب : FilGoal

منتخب إنجلترا

اختار جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا قائمة تتكوم من 26 لاعبا لخوض مباريات فترة التوقف الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لملاقاة نظيره الإيطالي في قمة منتظرة بتصفيات يورو 2024 يوم 17 أكتوبر.

وقبلها يلعب وديا ضد أستراليا يوم 13 أكتوبر.

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ويظهر في القائمة جارود بوين لاعب وست هام يونايتد المتألق، وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا الذي يقدم مستويات طيبة في الفترة الأخيرة.

واختار ساوثجيت 5 لاعبين من مانشستر سيتي، وهم جون ستونز وكايل ووكر وكالفين فيليبس وفيل فودين وجاك جريليش.

بالإضافة إلى 4 لاعبين من أرسنال بينهم بوكايو ساكا المصاب، بالإضافة إلى أرون رامسديل وديكلان رايس وإيدي نكيتياه.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أرون رامسديل - جوردان بيكفورد - سام جونستون.

الدفاع: هاري ماجواير - جون ستونز - ليفي كولويل - لويس دانك - مارك جويهي - فيكايو توموري - كيران تريبيير - كايل ووكر.

خط الوسط: جود بيلينجهام - ترينت ألكسندر أرنولد - كونور جالاجار- ديكلان رايس - جوردان هندرسون - كالفين فيليبس.

الهجوم: هاري كين - جارود بوين - فيل فودين - جاك جريليش - جيمس ماديسون - إيدي نكيتياه - بوكايو ساكا - أولي واتكينز - ماركوس راشفورد.

ويحتل المنتخب الإنجليزي صدارة مجموعته في تصفيات يورو 2024 برصيد 13 نقطة.

بينما يتواجد المنتخب الإيطالي في الوصافة برصيد 7 نقاط، لكنه لعب مباراة أقل.

أرسنال إنجلترا مانشستر سيتي إيطاليا
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