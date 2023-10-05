صنع لأول مرة.. طارق حامد يقود ضمك للانتصار الثاني تواليا قبل مواجهة رونالدو ورفاقه

صنع طارق حامد للمرة الأولى في الدوري السعودي ليقود ضمك إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي.

وفاز ضمك على الحزم بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وسجل أسان سيساي وجوج نكودو وأحمد الزين أهداف ضمك في المباراة التي اقيمت على ملعبه في خميس مشيط.

الفوز رفع رصيد ضمك إلى 10 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي.

فيما توقف رصيد الحزم عند 3 نقاط في المركز 18 بجدول الترتيب.

ضمك حقق الانتصار الثاني على التوالي عقب الفوز على الخليج في الجولة الماضية.

ويستعد ضمك لمواجهة النصر بقيادة كريستانو رونالدو وساديو ماني يوم 21 أكتوبر ضمن الجولة العاشرة.

وصف المباراة

افتتح أسان سيساي التسجيل لنادي ضمك عند الدقيقة 16 بعد تمريرة أحمد الزين.

وأهدى طارق حامد تمريرة إلى جورج نكونو الذ سدد كرة صاروخية شكنت شباك الحزم عند الدقيقة 42.

ومع بداية الشوط الثاني واصل ضمك ضغطه الهجومي وأرسل نكونو تميررة متقنة باتجاه أحمد الزين الذي سجل الهدف الثالث عند الدقيقة 46.

وسجل برونو فيانا لاعب الحزم بالخطأ في مرماه ليزيد متاعب فريقه ويهدي ضمك الهدف الرابع في الدقيقة 63.

وقلص نواف الحبشي الفارق وسجل هدف الحزم الوحيد عند الدقيقة 83 من عمر المباراة.

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