دوري المحترفين - محمد حليم مديرا فنيا لنادي راية

أتم نادي راية إجراءات التعاقد مع محمد حليم لتولي تدريب الفريق.

ويخوض راية منافسات النسخة الأولى من دوري المحترفين في الموسم الحالي.

وأعلن نادي راية عن تعيين محمد حليم مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام عبدالعال.

وحقق راية نقطة وحيدة من التعادل مع وادي دجلة والهزيمة من طنطا في دوري المحترفين.

وسبق لحليم القائد التاريخي لنادي حرس الحدود تدريب فريقه، كما خاض تجربة مع نادي القناة.

الاستقالات الفنية في دوري المحترفين خلال الموسم الحالي

1- استقالة حسن عبد المنعم من تدريب النصر للتعدين وتعيين محمد شرف

2- استقالة سعيد عبد العزيز من تدريب النجوم

3- استقالة حسام عبد العال من تدريب راية وتعيين محمد حليم