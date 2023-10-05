ملعب الجوهرة ينهي 5 تعديلات من أصل 7 قبل كأس العالم للأندية

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 15:39

كتب : FilGoal

حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2022

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الشركة المسؤولة عن تعديلات ملعب الجوهرة المشعة في جدة، أنهت 5 من الاشتراطات الـ7 التي طالبت بها اللجنة التفقدية لوفد الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل كأس العالم للأندية.

وتقام البطولة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل بالسعودية.

قبل 3 أسابيع طلبت لجنة فيفا 7 تعديلات عن الملعب من أجل احتضان كأس العالم للأندية

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وأوضحت الرياضية السعودية أن تم الانتهاء من 5 تعديلات وتبقى 2 جاري العمل عليها.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الصيانة وفق الخطة والجدول الزمني دون أي تأثيرات في استضافة المباريات.

ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة يوم الجمعة دربي جدة بين اتحاد جدة وأهلي جدة في قمة منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري السعودي.

وجاءت الطلبات الـ7 على النحو التالي:

1- إزالة بوابات الدخول الحلزونية، واستبدالها بأخرى، تضم جهازا قارئا للباركود.

2- نقل الأماكن الخاصة بوسائل الإعلام من مقاعد المنصة الفضية إلى أعلى منطقة في الملعب بالدور الخامس.

3- تخصيص مسار سهل لانتقال الإعلاميين إلى منطقة إجراء المقابلات والمنطقة المختلطة.

4- إزالة المضمار في الملعب الرديف كونه سيحتضن تدريبات مانشستر سيتي بطل أوروبا قبل مباراة نصف النهائي.

5- تغيير الساعة الإلكترونية في الملعب وفقا للشروط المعتمدة من فيفا.

6- منح تراخيص المأكولات والمشروبات للشركات العالمية التي تتعاون مع فيفا.

7- إنشاء منطقة للجماهير في محيط ملعب الجوهرة، تحتوي على شاشات تليفزيونية عملاقة، تتيح للمشجعين الذين لا يحملون تذاكر دخول مشاهدة المباريات في هذه المنطقة.

وأنهت الشركة أول 5 تعديلات، وتعمل على التعديلين رقم 6 و7.

إذ أشار التقرير إلى أن العمل مستمر لإنشاء منطقة الجماهير بجانب البوابة رقم 6، حيث تم إزالة جزء من مواقف السيارات، مع تركيب المسرح الخاص بالمنطقة.

في حين ستستمر مواقع المطاعم المحلية الحالية الخاصة بالمنافسات المحلية إلى أن يتم إنشاء المطاعم العالمية قبل انطلاق الحدث الذي تبقى على افتتاحه 67 يومًا.

وتستضيف السعودية النسخة القادمة، وهي خامس دولة يخوض بها الأهلي غمار منافسات كأس العالم للأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

قبل أسابيع، أوضحت جريدة الشرق الأوسط أن البطولة ستقام على ملعب الجوهرة المشعة بواقع 5 مباريات، فيما ستقام مباراتان فقط على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، مما يعني إقامة جميع المباريات في مدينة جدة على ملعبين.

موعد اكتمال عقد المتأهلين للبطولة

بعدما تأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023، اقترب عقد الفرق المتأهلة للبطولة من الاكتمال.

وأصبح الأهلي سادس فريق من أصل سبعة يتأكد ظهوره في البطولة.

بذلك يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي بعد 2020 و2021 و2022.

وسبق للأهلي المشاركة في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

أيضا ضمن الأهلي مشاركة عاشرة في النسخة الأكبر من مونديال الأندية عام 2025، بصفته بطل 2021 وحاليا 2023 أيضا.

وإليكم المشاركين حتى الآن في كأس العالم للأندية 2023:

الأهلي - بطل إفريقيا

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

ويتبقى تحديد بطل أمريكا الجنوبية.

وسيتم تحديد البطل الفائز بكوبا ليبارتادورس يو 4 نوفمبر المقبل، ليكتمل عقد فرق البطولة.

الأهلي السعودية كأس العالم للأندية
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