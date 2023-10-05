كرة سلة - بفارق 75 نقطة.. الاتحاد يكتسح الأهلي القطري ويحقق انتصاره الثالث

اكتسح الاتحاد السكندري فريق الأهلي القطري بفارق 75 نقطة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

وتغلب الاتحاد على الأهلي القطري بنتيجة 127-52 في مباراة تسيدها الفريق السكندري منذ البداية.

ويقع الاتحاد في المجموعة الثانية رفقة أندية الاتحاد الجزائري ودينامو اللبناني والسيب العماني والأهلي القطري.

وكان الاتحاد قد تغلب على اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 89-53 في الجولة الافتتاحية، قبل أن يهزم دينامو اللبناني 96-89 في قمة المجموعة.

ويتأهل أول 4 أندية من كل مجموعة إلى ثمن النهائي.

وتألق لاعبو الاتحاد السكندري منذ البداية وحسم الفترة الأولى بنتيجة 31-15، ونجح الاتحاد في توسيع الفارق بنتيجة 58-26 مع نهاية الفترة الثانية.

وتسيد الاتحاد المباراة بعد ذلك إذ أنهى الفترة الثالثة بنتيجة 93-39 قبل أن ينهي المباراة بنتيجة 127-52.

ويلعب الاتحاد مباراته المقبلة غدا الجمعة في الرابعة والنصف عصرا أمام السيب العماني في ختام دور المجموعات.

وتقام النسخة الخامسة والثلاثون من منافسات البطولة العربية للأندية بمشاركة ثنائي مصري.

ويمثل مصر في البطولة كل من الأهلي والاتحاد السكندري الذي يستهل مشواره غدا الإثنين.

وكان الاتحاد السكندري قد حصد لقب البطولة تسع مرات سابقة آخرهم نسختي 2018 و2019.

أما الأهلي فوصل نهائي آخر نسختين إذ حصد لقب 2021 ووصافة نسخة 2022.