تشكيل زد - زيكو وشادي حسين يقودان الهجوم.. وحسام أشرف أساسي لـ بلدية المحلة

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 15:20

كتب : FilGoal

فريق زد

أجرى مجدي عبد العاطي مدرب نادي زد تبديلا وحيدا على تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة بلدية المحلة.

ويتضيف زد نظيره بلدية المحلة بعد قليل على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة من الدوري.

ودفع مجدي عبد العاطي بنجم المنتخب الأولمبي محمود صابر في التشكيل الأساسي لفريقه على حساب أحمد عاطف "قطة" الذي خاض مباراة الجونة في الجولة الماضية.

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فيما يعتمد مدرب زد على الثنائي شادي حسين ومصطفى عبد الرؤوف زيكو في قيادة هجوم الفريق.

وجاء تشكيل زد كالآتي:

المرمى: علي لطفي

الدفاع: علي لالا – محمد إسماعيل – محمد سمير – محمد أشرف

الوسط: بيتر زيلو - عبد الله مجدي – محمود صابر - مصطفى سعد

الهجوم: – شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

فيما يقود حسام أشرف المعار من الزمالك هجوم نادي بلدية المحلة.

وجاء تشكيل بلدية المحلة لمواجهة زد كالتالي:

الحارس: محمود ماهر.

الدفاع: حسام حسن – أحمد العش – محمود رجب – أحمد رضا.

الوسط: إسلام مرزوق – ماجد هاني – يوسف حسن.

الهجوم: فيبو – حسام أشرف – عبد الرحمن سمانة.

وحصل زد على العلامة الكاملة خلال الجولتين الماضيتين بالفوز على الإسماعيلي والجونة.

فيما يملك بلدية المحلة 3 نقاط بعدما فاز على المقاولون العرب وخسر من سموحة.

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