برشلونة يوضح إصابة ليفاندوفسكي

أوضح نادي برشلونة يوم الخميس تفاصيل إصابة مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي.

وأصيب ليفاندوفسكي في لقاء برشلونة مع بورتو بدوري أبطال أوروبا.

وأفاد برشلونة في بيان: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة ليفاندوفسكي بالتواء في الكاحل الأيسر".

وأضاف البيان "روبرت سيغيب لفترة، وسنراقب مدى تعافيه".

عقب اللقاء، تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن إصابة روبرت ليفاندوفسكي قائلا: "تلقى ضربة قوية في كاحله لذا تم استبداله".

وفاز برشلونة على بورتو بهدف دون رد مساء يوم الأربعاء في ملعب دراجاو في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

سجل فيران توريس بديل ليفاندوفسكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

وشهدت المباراة طرد جافي لاعب برشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الثاني عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

بتلك النتيجة يتصدر برشلونة المجموعة بست نقاط يليه بورتو بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه شاختار دونتسيك.

فيما يأتي رويال أنتويرب رابعا بدون أي نقطة.

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