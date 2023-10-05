انتهت في الدوري السعودي - ضمك (4) - (1) الحزم.. 3 نقاط ثمينة
الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 14:50
كتب : FilGoal
يلعب ضمك أمام الحزم ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
ويتواجد النجم الدولي المصري طارق حامد في التشكيل الأساسي لنادي ضمك.
ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ضمك والحزم بالدوري السعودي للمحترفين.
لمتابعة مباراة ضمك والحزم دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
ــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
ق83 نواف الحبشي يسجل الهدف الأول لنادي الحزم ويقلص الفارق.
ق63 برونو فيانا مدافع الحزم يسجل بالخطأ في مرماه
ق46 أحمد الزين يسجل الهدف الثالث لنادي ضمك في الدقيقة الأول من الشوط الثاني بعد تسديدة قوية
انطلاق الشوط الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــ
نهاية الشوط الأول
ق42 جورجيش نكودو يسجل الهدف الثاني لنادي ضمك في شباك الحزم مستغعلا تمريرة طارق حامد
ق38 سيطرة من فريق ضمك على مجريات اللعب
ق16 أسان سيساي يسجل الهدف الأول لنادي ضمك مستغلا تمريرة أحمد الزين
انطلاق المباراة
اسان سيساي يفتتح أول أهداف ضمك⚽️#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الحزم | #SSC pic.twitter.com/9Gc4ddxKda— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 5, 2023
video:1
بصناعة من طارق حامد 🇪🇬⚽— FilGoal (@FilGoal) October 5, 2023
ضمك يتقدم بالهدف الثاني ضد الحزم في الدوري السعودي
أول صناعة لطارق حامد مع الفريق هذا الموسم 🔥pic.twitter.com/op3vlXrRtS