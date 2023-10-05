التشكيل - طارق حامد يقود ضمك أمام الحزم في الدوري السعودي
الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 14:35
كتب : FilGoal
يتواجد طارق حامد في تشكيل ضمك الأساسي لمواجهة الحزم.
ويلعب ضمك أمام الحزم بعد قليل ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.
وأعلن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لـ ضمك تشكيل فريقه لمواجهة الحزم.
وجاء تشكيل ضمك على النحو التالي:
حراسة المرمى: مصطفى زغبة
الدفاع: فاروق شافعي – عبد القادر بدران – سنوسي الهوساوي – ضاري العنزي
الوسط: طارق حامد – أنتوليتش – ستانشيو
الهجوم: كيفن نكودو – أحمد زين – أسان سيساي.
ويحتل نادي ضمك المركز الـ12 في جدول تريتب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط جمعهم خلال 8 جولات.
ويقضي طارق حامد موسمه الأول مع ضمك بعدما انضم إليه قادما من اتحاد جدة الذي حصل معه على لقب الدوري وكأس السوبر السعودي بالموسم المنقضي.
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