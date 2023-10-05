إمام عاشور والنني على رأسهم - 7 عائدون و8 مستبعدين في اختيارات روي فيتوريا

شهدت قائمة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لمعسكر شهر أكتوبر عدة تغييرات.

وأعلن روي فيتوريا قائمة تضم 25 لاعبا استعدادا لخوض مباراتين وديتين في المعسكر المقرر إقامته في أبو ظبي.

وشهدت القائمة غياب كل من محمود مرعي وأحمد رمضان وسام مرسي ومحمد رضا "بوبو" وإبراهيم عادل ومحمد شريف وأسامة فيصل وحسام عبد المجيد من قائمة التوقف الدولي السابق في سبتمبر والتي ضمت 26 لاعبا.

بينما شهدت القائمة عودة الثنائي المحترف محمد النني ومحمود تريزيجيه بعد الغياب في سبتمبر بسبب الإصابة، كما عاد كل من إمام عاشور وحسين الشحات وياسر إبراهيم ومروان حمدي وانضم أحمد سامي الذي يبحث عن المشاركة الدولية الأولى مع الفراعنة.

المستبعدين

يغيب ثنائي بيراميدز، إبراهيم عادل بسبب الإصابة بكسر في كاحل القدم، ومحمد رضا بوبو الذي أجرى عملية جراحية خلال الشهر الماضي.

بينما استبعد فيتوريا كل من: محمود مرعي وأحمد رمضان وسام مرسي ومحمد شريف وأسامة فيصل وحسام عبد المجيد لأسباب فنية.

العائدون

عاد محمد النني لمعسكر المنتخب الوطني بعد غياب نحو عاما، إذ جاءت آخر مشاركاته خلال مواجهة بلجيكا الودية التي أقيمت في 18 نوفمبر 2022 وحسمها الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

النني عاد مؤخرا من إصابة طويلةى وشارك في الثلث الأخير من مواجهة أرسنال أمام برينتفورد بمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

كما عاد إمام عاشور نجم الأهلي الجديد لقائمة منتخب مصر للمرة الأولى منذ مباراة مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا في 28 مارس 2023 بعدما غاب بسبب الإصابة.

وعاد محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي لقائمة منتخب مصر بعدما غاب خلال معسكر شهر سبتمبر الماضي بسبب الإصابة.

وظهر حسين الشحات لاعب الأهلي للمرة الأولى في قائمة روي فيتوريا منذ مباراة جنوب السودان الودية في شهر يونيو الماضي.

كما أعاد فيتوريا ياسر إبراهيم مدافع الأهلي ومروان حمدي مهاجم المصري لقائمة الفراعنة بعد غيابهما عن معسكر شهر سبتمبر.

وانضم أحمد سامي مدافع بيراميدز لقائمة روي فيتوريا لأول مرة، إذ يبحث صاحب الـ31 عاما عن مشاركته الأولى مع بيراميدز.

ويدخل منتخب مصر معسكرا في أبو ظبي بأكتوبر الجاري ويخوض مباراتين وديتين.

إذ يواجه الفراعنة منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر قبل مواجهة الجزائر يوم 16 من الشهر نفسه.

وتضم قائمة منتخب مصر سبعة لاعبين من فريق الأهلي.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد هاني – عمر كمال – ياسر إبراهيم – علي جبر – محمد عبد المنعم – أحمد سامي – محمد حمدي – أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد – مروان عطية – محمد النني – حمدي فتحي – محمود حمادة – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه – مصطفى محمد – حسين الشحات - مروان حمدي.