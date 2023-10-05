إمام عاشور والنني على رأسهم - 7 عائدون و8 مستبعدين في اختيارات روي فيتوريا

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 14:13

كتب : FilGoal

منتخب مصر - تونس

شهدت قائمة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لمعسكر شهر أكتوبر عدة تغييرات.

وأعلن روي فيتوريا قائمة تضم 25 لاعبا استعدادا لخوض مباراتين وديتين في المعسكر المقرر إقامته في أبو ظبي.

وشهدت القائمة غياب كل من محمود مرعي وأحمد رمضان وسام مرسي ومحمد رضا "بوبو" وإبراهيم عادل ومحمد شريف وأسامة فيصل وحسام عبد المجيد من قائمة التوقف الدولي السابق في سبتمبر والتي ضمت 26 لاعبا.

أخبار متعلقة:
NBA - دالاس مافريكس يواجه مينيسوتا تمبروولفز في الإمارات يومي الخميس والسبت أحمد سليمان: وكيل فتوح عليه علامات استفهام واللاعب مستمر في الزمالك.. والملف الأهم قائمة منتخب مصر - عودة النني وتريزيجيه والشحات وإمام بمعسكر أكتوبر.. وغياب مرسي صلاح ينافس سون وألفاريز على جائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في سبتمبر

بينما شهدت القائمة عودة الثنائي المحترف محمد النني ومحمود تريزيجيه بعد الغياب في سبتمبر بسبب الإصابة، كما عاد كل من إمام عاشور وحسين الشحات وياسر إبراهيم ومروان حمدي وانضم أحمد سامي الذي يبحث عن المشاركة الدولية الأولى مع الفراعنة.

المستبعدين

يغيب ثنائي بيراميدز، إبراهيم عادل بسبب الإصابة بكسر في كاحل القدم، ومحمد رضا بوبو الذي أجرى عملية جراحية خلال الشهر الماضي.

بينما استبعد فيتوريا كل من: محمود مرعي وأحمد رمضان وسام مرسي ومحمد شريف وأسامة فيصل وحسام عبد المجيد لأسباب فنية.

العائدون

عاد محمد النني لمعسكر المنتخب الوطني بعد غياب نحو عاما، إذ جاءت آخر مشاركاته خلال مواجهة بلجيكا الودية التي أقيمت في 18 نوفمبر 2022 وحسمها الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

النني عاد مؤخرا من إصابة طويلةى وشارك في الثلث الأخير من مواجهة أرسنال أمام برينتفورد بمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

كما عاد إمام عاشور نجم الأهلي الجديد لقائمة منتخب مصر للمرة الأولى منذ مباراة مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا في 28 مارس 2023 بعدما غاب بسبب الإصابة.

وعاد محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي لقائمة منتخب مصر بعدما غاب خلال معسكر شهر سبتمبر الماضي بسبب الإصابة.

وظهر حسين الشحات لاعب الأهلي للمرة الأولى في قائمة روي فيتوريا منذ مباراة جنوب السودان الودية في شهر يونيو الماضي.

كما أعاد فيتوريا ياسر إبراهيم مدافع الأهلي ومروان حمدي مهاجم المصري لقائمة الفراعنة بعد غيابهما عن معسكر شهر سبتمبر.

وانضم أحمد سامي مدافع بيراميدز لقائمة روي فيتوريا لأول مرة، إذ يبحث صاحب الـ31 عاما عن مشاركته الأولى مع بيراميدز.

ويدخل منتخب مصر معسكرا في أبو ظبي بأكتوبر الجاري ويخوض مباراتين وديتين.

إذ يواجه الفراعنة منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر قبل مواجهة الجزائر يوم 16 من الشهر نفسه.

وتضم قائمة منتخب مصر سبعة لاعبين من فريق الأهلي.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد هاني – عمر كمال – ياسر إبراهيم – علي جبر – محمد عبد المنعم – أحمد سامي – محمد حمدي – أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد – مروان عطية – محمد النني – حمدي فتحي – محمود حمادة – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه – مصطفى محمد – حسين الشحات - مروان حمدي.

روي فيتوريا منتخب مصر محمد صلاح إمام عاشور
نرشح لكم
قائمة منتخب مصر - عودة النني وتريزيجيه والشحات وإمام بمعسكر أكتوبر.. وغياب مرسي فيتوريا يتحدث عن المنافسة الصعبة في أمم إفريقيا وأهمية صلاح ومتى يرحل عن المنتخب منتخب مصر الأولمبي يلاقي نظيره الأردني وديا قبل مواجهة أوزبكستان وائل رياض مدربا لمنتخب مصر للشباب.. والكاس للناشئين فيتوريا: مصممون على تحقيق إنجاز دولي لمنتخب مصر.. ونأمل أن تبتعد الإصابات عنا في الجول يكشف - حقيقة اتفاق الأهلي ومنتخب مصر على عدد اللاعبين في معسكر أكتوبر ميكالي يتلقى هدية خاصة من نيمار منتخب مصر: ما حدث مع الأهلي قصة وانتهت.. وصلاح سيشارك ضد زامبيا والجزائر
أخر الأخبار
إمام عاشور والنني على رأسهم - 7 عائدون و8 مستبعدين في اختيارات روي فيتوريا 22 دقيقة | منتخب مصر
مباشر كرة سلة - الاتحاد (31)-(15) الأهلي القطري.. الفترة الثانية 29 دقيقة | كرة سلة
NBA - دالاس مافريكس يواجه مينيسوتا تمبروولفز في الإمارات يومي الخميس والسبت 40 دقيقة | NBA
أحمد سليمان: وكيل فتوح عليه علامات استفهام واللاعب مستمر في الزمالك.. والملف الأهم 53 دقيقة | الدوري المصري
قائمة منتخب مصر - عودة النني وتريزيجيه والشحات وإمام بمعسكر أكتوبر.. وغياب مرسي ساعة | منتخب مصر
صلاح ينافس سون وألفاريز على جائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في سبتمبر ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - محاضرة من أوسوريو.. وتدريبات إضافية لخماسي الفريق 2 ساعة | الكرة المصرية
رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام سانت جيلواز 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر 4 دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد