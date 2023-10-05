انتهت كرة سلة - الاتحاد (127)-(52) الأهلي القطري.. مباراة من طرف واحد

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 14:06

كتب : FilGoal

أحمد بيبو - الاتحاد كرة سلة

يلعب الاتحاد السكندري ثالث مبارياته في دور المجموعات بالبطولة العربية لكرة السلة أمام الأهلي القطري.

وكان الاتحاد قد تغلب على كل من اتحاد العاصمة الجزائري ودينامو اللبناني.

لمشاهدة المباراة من هنا

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نهاية المباراة بنتيجة 127-52

ق6:55 كسر حاجز الـ 100 نقطة بعد الوصول إلى 102-41

نهاية الفترة الثالثة والاتحاد متقدم 93-39

ق4:55 مباراة من طرف واحد وتقدم سكندري 80-33

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

الفارق يتسع 58-26

الفترة الثانية

ق0:00 تقدم الاتحاد بنتيجة 31-15

ق7:20 تفوق سكندري في البداية 8-2

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

الاتحاد كرة سلة البطولة العربية
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