NBA - دالاس مافريكس يواجه مينيسوتا تمبروولفز في الإمارات يومي الخميس والسبت

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 13:55

كتب : FilGoal

لوكا دونشيتش - دالاس مافريكس

تشهد دولة الإمارات المواجهات التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA بين دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز.

وتقام المباراة الأولى يوم الخميس والثانية يوم السبت في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

المباراة الأولى ستنطلق يوم الخميس الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 8.

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وتندرج المباريات ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية تمتد لسنوات بين دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي ورابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA.

والتي استضافت العاصمة الإماراتية بموجبها فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس في أولى مباريات الدوري في منطقة الخليج العام الماضي.

وواجه ميلووكي باكس منافسه أتالانتا هوكس في 6 و8 أكتوبر الماضي في أبو ظبي.

وفاز هوكس على باكس بنتيجة 123-113 في المباراة الأولى، وكرر فوزه في المباراة الثانية بنتيجة 118-109

كانت هذه أول مباريات NBA في الإمارات والخليج العربي ككل.

الإمارات NBA مينيسوتا تيمبروولفز أبو ظبي دالاس مافريكس
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