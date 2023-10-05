أحمد سليمان: وكيل فتوح عليه علامات استفهام واللاعب مستمر في الزمالك.. والملف الأهم

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 13:42

كتب : FilGoal

أحمد سليمان

يرى أحمد سليمان المرشح لمنصب العضوية في انتخابات نادي الزمالك أن أحمد يحيى وكيل أحمد فتوح عليه علامات استفهام بسبب رحيل لاعبيه عن النادي خلال الفترة الأخيرة.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

ويثق سليمان في استمرار أحمد فتوح الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، ورفض الإفصاح عن كيفية حدوث ذلك.

وقال سليمان عبر قناة Ten: "ابعدوا الإعلام عن أحمد فتوح وسيكون جيدا، علاقتي جيدة مع وكيله في 2014 وانقطعت بعد رحيلي عن المجلس وقتها ولكن حاليا هو عليه علامات استفهام".

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - محاضرة من أوسوريو.. وتدريبات إضافية لخماسي الفريق انتخابات الزمالك - هاني شكري يكشف لـ في الجول عن مبادرة تخليد شهداء النادي سلة - بعد قيده في الزمالك وسموحة.. أحقية طلائع الجيش في ضم خانكا وكيل شريف يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه.. وشرط الأهلي قبل عودته إلى مصر

وأوضح سليمان "أحمد يحيى هو من تسبب في رحيل مؤمن زكريا إلى الأهلي وكان وكيلا لكهربا وتسبب في رحيل مصطفى محمد وإمام عاشور، وبالنسبة لي هو ليس خطأ من الوكيل ولكن من الإدارة".

وشدد "فعلت العكس في 2014، نجحت في ضم 18 لاعبا عن طريق 11 وكيل ولم يكن الأمر مقتصر على وكيل وحيد محتكر نادي الزمالك".

وكشف أحمد سليمان "أحمد فتوح مستمر مع نادي الزمالك ولكن كيف سيحدث ذلك هذا الأمر مختص بنا".

وتابع "فتوح ليس ورقة انتخابية، وهناك الكثيرون يدفعون لصالح الزمالك دون ذكر أسماء على سبيل المثال تم دفع 200 ألف دولار لحل أزمة الرباعي الأجنبي ولم يُعلن من الذي دفع ذلك المبلغ حتى الآن".

وكشف "أقول لأول مرة أن حسين السيد من قائمة الزمالك الموحدة دفع 50 ألف دولار للمساهمة في حل أزمة للنادي، وهناك الكثيرون سيساعدون لحل أزمة رفع إيقاف القيد في يناير".

واختتم أحمد سليمان تصريحاته "أهم ملف بالنسبة لنا هو رفع إيقاف القيد، ثم بعد ذلك مستحقات اللاعبين المتأخرة من أجل توفير استقرار مادي ومعنوي قبل محاسبتهم".

ويدخل أحمد سليمان انتخابات الزمالك ضمن القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب.

وتقام الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل.

الزمالك أحمد سليمان أحمد فتوح
نرشح لكم
موعد مباريات الخميس 5 أكتوبر 2023.. الدوري المصري وليفربول في أوروبا مؤتمر كولر: نسعى لتأهيل موديست وإمام استغل قدراته.. ولن أغير الخطة بسبب ميزة للاعب معلول يصل لـ 50 هدفا بقميص الأهلي في جميع المسابقات انتخابات الزمالك - هاني شكري يكشف لـ في الجول عن مبادرة تخليد شهداء النادي مران الزمالك - عودة شيكابالا وعبد الله جمعة.. وصبحي يشارك كلاعب نبيل عماد: هذه حقيقة تقليد إمام عاشور.. وفتوح مستمر مع الزمالك أيمن أشرف يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك.. وسبب اختيار البنك الأهلي الثالثة بين الفريقين.. طارق مجدي حكما لمواجهة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر
أخر الأخبار
مباشر الدوري السعودي - ضمك يواجه الحزم.. طارق حامد أساسي دقيقة | السعودية
مؤتمر فيتوريا عن سر اختيار المعسكر خارج مصر ومعيار اختيار حراس المرمى دقيقة | منتخب مصر
التشكيل - طارق حامد يقود ضمك أمام الحزم في الدوري السعودي 16 دقيقة | السعودية
إمام عاشور والنني على رأسهم - 7 عائدون و8 مستبعدين في اختيارات روي فيتوريا 39 دقيقة | منتخب مصر
مباشر كرة سلة - الاتحاد (58)-(26) الأهلي القطري.. نهاية الفترة الثانية 46 دقيقة | كرة سلة
NBA - دالاس مافريكس يواجه مينيسوتا تمبروولفز في الإمارات يومي الخميس والسبت 57 دقيقة | NBA
أحمد سليمان: وكيل فتوح عليه علامات استفهام واللاعب مستمر في الزمالك.. والملف الأهم ساعة | الدوري المصري
قائمة منتخب مصر - عودة النني وتريزيجيه والشحات وإمام بمعسكر أكتوبر.. وغياب مرسي ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر 4 دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد