أحمد سليمان: وكيل فتوح عليه علامات استفهام واللاعب مستمر في الزمالك.. والملف الأهم

يرى أحمد سليمان المرشح لمنصب العضوية في انتخابات نادي الزمالك أن أحمد يحيى وكيل أحمد فتوح عليه علامات استفهام بسبب رحيل لاعبيه عن النادي خلال الفترة الأخيرة.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

ويثق سليمان في استمرار أحمد فتوح الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، ورفض الإفصاح عن كيفية حدوث ذلك.

وقال سليمان عبر قناة Ten: "ابعدوا الإعلام عن أحمد فتوح وسيكون جيدا، علاقتي جيدة مع وكيله في 2014 وانقطعت بعد رحيلي عن المجلس وقتها ولكن حاليا هو عليه علامات استفهام".

وأوضح سليمان "أحمد يحيى هو من تسبب في رحيل مؤمن زكريا إلى الأهلي وكان وكيلا لكهربا وتسبب في رحيل مصطفى محمد وإمام عاشور، وبالنسبة لي هو ليس خطأ من الوكيل ولكن من الإدارة".

وشدد "فعلت العكس في 2014، نجحت في ضم 18 لاعبا عن طريق 11 وكيل ولم يكن الأمر مقتصر على وكيل وحيد محتكر نادي الزمالك".

وكشف أحمد سليمان "أحمد فتوح مستمر مع نادي الزمالك ولكن كيف سيحدث ذلك هذا الأمر مختص بنا".

وتابع "فتوح ليس ورقة انتخابية، وهناك الكثيرون يدفعون لصالح الزمالك دون ذكر أسماء على سبيل المثال تم دفع 200 ألف دولار لحل أزمة الرباعي الأجنبي ولم يُعلن من الذي دفع ذلك المبلغ حتى الآن".

وكشف "أقول لأول مرة أن حسين السيد من قائمة الزمالك الموحدة دفع 50 ألف دولار للمساهمة في حل أزمة للنادي، وهناك الكثيرون سيساعدون لحل أزمة رفع إيقاف القيد في يناير".

واختتم أحمد سليمان تصريحاته "أهم ملف بالنسبة لنا هو رفع إيقاف القيد، ثم بعد ذلك مستحقات اللاعبين المتأخرة من أجل توفير استقرار مادي ومعنوي قبل محاسبتهم".

ويدخل أحمد سليمان انتخابات الزمالك ضمن القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب.

وتقام الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل.