قائمة منتخب مصر - عودة النني وتريزيجيه والشحات وإمام بمعسكر أكتوبر.. وغياب مرسي

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 13:29

كتب : FilGoal

منتخب مصر - تونس - محمد صلاح

أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمة تضم 25 لاعبا استعدادا لخوض مباراتين وديتين في المعسكر المقرر إقامته في أبو ظبي.

وشهدت القائمة غياب كل من حسام عبد المجيد ومحمود مرعي وأحمد رمضان وسام مرسي ومحمد رضا "بوبو" وإبراهيم عادل ومحمد شريف وأسامة فيصل من قائمة التوقف الدولي السابق في سبتمبر.

ويغيب بوبو وإبراهيم عادل للإصابة.

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بينما شهدت القائمة عودة الثنائي المحترف محمد النني ومحمود تريزيجيه بعد الغياب في سبتمبر بسبب الإصابة، كما عاد كل من إمام عاشور وحسين الشحات.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد هاني – عمر كمال – ياسر إبراهيم – علي جبر – محمد عبد المنعم – أحمد سامي – محمد حمدي – أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد – مروان عطية – محمد النني – حمدي فتحي – محمود حمادة – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه – مصطفى محمد – حسين الشحات - مروان حمدي.

ويدخل منتخب مصر معسكرا في أبو ظبي بأكتوبر الجاري ويخوض مباراتين وديتين.

إذ يواجه الفراعنة منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر قبل مواجهة الجزائر يوم 16 من الشهر نفسه.

وتضم قائمة منتخب مصر سبعة لاعبين من فريق الأهلي.

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