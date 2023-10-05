مران الزمالك - محاضرة من أوسوريو.. وتدريبات إضافية لخماسي الفريق

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 12:33

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، محاضرة فنية تحضيرا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وشرح أوسوريو للاعبين العديد من الأمور الخططية و المواقف التكتيكية الخاصة بخطة اللعب استعدادا للمواجهة المقبلة.

أخبار متعلقة:
رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام سانت جيلواز جوارديولا: ظهرنا بمستوى مثالي أمام لايبزج.. ولن أحكم على فريقي من خلال النتائج أستراليا تعلن دراسة التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034 لويس إنريكي: لا نستحق الخسارة بهذة النتيجة أمام نيوكاسل

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق فقرة خططية ثم تقسيمة فنية قوية تم خلالها مشاركة جميع اللاعبين من خلال تقسيمهم لثلاث فرق.

كما خصص أوسوريو حصة تأهيلية خاصة للاعبين، وقام بتخفيض الحمل البدني بشكل تدريجي وفقا للبرنامج الموضوع.

وأدى لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء بإستخدام أدوات التأهيل أو عن طريق الكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال و أعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

فيما المقابل خاض خماسي الفريق، حسام عبد المجيد و محمد طارق و حاتم سكر و ناصر منسي و سامسون أكينيولا، تدريبات إضافية على هامش المران.

وأدى الخماسي مجموعة من التدريبات الخططية الخاصة تحت قيادة أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق، بعد الانتهاء من المران الرئيسي بمتابعة من أوسوريو ومدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق.

وخاض أحمد عبد الرحيم "ايشو" و محمد صلاح لاعبا الفريق، تدريبات تأهيلية و استشفائية خاصة على هامش المران بعد مشاركة الثنائي مع فريق الشباب مواليد 2003 بالأمس أمام فاركو في الجولة السادسة لمسابقة دوري الجمهورية والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وأدى رباعي حراسة مرمى، محمد عواد و محمد صبحي و عبدالرحمن نفاد و معاذ علاء، فقرة تدريبات قوية تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز الأول في مسابقة الدوري بعدما تعادل في أول مواجهتين أمام بيراميدز والمقاولون العرب.

الزمالك أوسوريو
نرشح لكم
قمصان: أغلقننا ملف كأس مصر.. وضغط المباريات قدر لاعبي الأهلي كريستو: علي معلول أسطورة.. والمنافسة قوية في الأهلي مروان عطية: نستحق التأهل للنهائي.. وسعيد من أجل إمام عاشور مؤتمر تامر مصطفى: لعبنا جيدا في الشوط الثاني ولكن نواجه الأهلي في أفضل حالاته مؤتمر كولر: نسعى لتأهيل موديست وإمام استغل قدراته.. ولن أغير الخطة بسبب ميزة للاعب بعد خروج إنبي.. اكتمال عقد المتأهلين لـ سوبر الأبطال المصري بمشاركة مودرن فيوتشر النهائي الـ55.. الأهلي يهزم إنبي بثلاثية في افتتاح أهداف موديست وعاشور معلول يصل لـ 50 هدفا بقميص الأهلي في جميع المسابقات
أخر الأخبار
مران الزمالك - محاضرة من أوسوريو.. وتدريبات إضافية لخماسي الفريق 44 دقيقة | الكرة المصرية
رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام سانت جيلواز 58 دقيقة | المحترفون
جوارديولا: ظهرنا بمستوى مثالي أمام لايبزج.. ولن أحكم على فريقي من خلال النتائج ساعة | دوري أبطال أوروبا
أستراليا تعلن دراسة التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034 ساعة | آسيا
لويس إنريكي: لا نستحق الخسارة بهذة النتيجة أمام نيوكاسل ساعة | الكرة الأوروبية
قمصان: أغلقننا ملف كأس مصر.. وضغط المباريات قدر لاعبي الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تقرير يكشف موقف بنزيمة من دربي جدة ساعة | السعودية
"مستعدون لمشاركتهم الخبرات" قطر تدعم ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر 4 دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد