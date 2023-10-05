مران الزمالك - محاضرة من أوسوريو.. وتدريبات إضافية لخماسي الفريق

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، محاضرة فنية تحضيرا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وشرح أوسوريو للاعبين العديد من الأمور الخططية و المواقف التكتيكية الخاصة بخطة اللعب استعدادا للمواجهة المقبلة.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق فقرة خططية ثم تقسيمة فنية قوية تم خلالها مشاركة جميع اللاعبين من خلال تقسيمهم لثلاث فرق.

كما خصص أوسوريو حصة تأهيلية خاصة للاعبين، وقام بتخفيض الحمل البدني بشكل تدريجي وفقا للبرنامج الموضوع.

وأدى لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء بإستخدام أدوات التأهيل أو عن طريق الكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال و أعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

فيما المقابل خاض خماسي الفريق، حسام عبد المجيد و محمد طارق و حاتم سكر و ناصر منسي و سامسون أكينيولا، تدريبات إضافية على هامش المران.

وأدى الخماسي مجموعة من التدريبات الخططية الخاصة تحت قيادة أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق، بعد الانتهاء من المران الرئيسي بمتابعة من أوسوريو ومدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق.

وخاض أحمد عبد الرحيم "ايشو" و محمد صلاح لاعبا الفريق، تدريبات تأهيلية و استشفائية خاصة على هامش المران بعد مشاركة الثنائي مع فريق الشباب مواليد 2003 بالأمس أمام فاركو في الجولة السادسة لمسابقة دوري الجمهورية والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وأدى رباعي حراسة مرمى، محمد عواد و محمد صبحي و عبدالرحمن نفاد و معاذ علاء، فقرة تدريبات قوية تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز الأول في مسابقة الدوري بعدما تعادل في أول مواجهتين أمام بيراميدز والمقاولون العرب.