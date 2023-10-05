رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام سانت جيلواز

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه سانت جيلواز البلجيكي يوم الخميس.

ويحل الفريق البلجيكي ضيفا على ليفربول في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي.

لو شارك صلاح أمام سانت جيلواز سيصل لمباراته رقم 150 على ملعب أنفيلد.

وسجل الدولي المصري 103 أهداف على ملعب أنفيلد بقميص ليفربول.

وكان صلاح قد هز شباك لاسك لينز النمساوي في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات حين دخل كبديل.

ويفضل كلوب إراحة صلاح في مباريات الدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل صلاح 4 في 8 مباريات هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 313 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 190 هدفا وصنع 83 هدفا.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.