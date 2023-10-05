أستراليا تعلن دراسة التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 11:56

كتب : FilGoal

نهائي كأس العالم قطر 2022 في ملعب لوسيل

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أنه في مرحلة دراسة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن التقدم بطلب استضافة مونديال 2034.

وقال جيمس جونسون رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم في بيان: "أستراليا في مرحلة دراسة إمكانية التقدم لاستضافة كأس العالم 2034".

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وأَضاف "سبق أن أعلنت أستراليا نيتها التقدم لاستضافة مونديال 2034، وموقف بلادنا لم يتغير في هذا الصدد".

ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم اتحادات آسيا وأوقيانوسيا للتقدم لاستضافة مونديال 2034.

ترشح السعودية

نشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة مقتبسة من حساب وكالة الأنباء السعودية "واس" والتي تضمنت تصريحات لولي العهد محمد بن سلمان عن كأس العالم 2034.

وقال ولي العهد السعودي: "رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه - ولله الحمد - من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة".

وأتم "الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم".

مونديال 2034

وكانت انتشرت تقارير صحفية عن رغبة السعودية في استضافة كأس العالم 2030 رفقة مصر واليونان لكن في النهاية ذكرت تقارير أخرى نية المملكة في تحويل تركيزها على نسخة 2034.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن في وقت سابق أمس الأربعاء اختيار آسيا وأقيانوسيا كقارتين يسمح لهما بالتقدم بطلب استضافة المونديال.

وسبق أن استضافت قارة آسيا البطولة في نسختي 2002 بتنظيم مشترك بين كوريا واليابان، ثم قطر في 2022.

ولم يسبق لقارة أستراليا أن استضافت أي دولة منها للمونديال من قبل.

يذكر أن نسخة 2026 ستقام بتنظيم ثلاثي مشترك بين دول أمريكا والمكسيك وكندا.

فيما ستقام نسخة 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، على أن مباراة واحدة في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي احتفالا بمئوية كأس العالم حيث بدأ في سنة 1930.

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