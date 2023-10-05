لويس إنريكي: لا نستحق الخسارة بهذة النتيجة أمام نيوكاسل

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 11:41

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - باريس سان جيرمان

يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة بهذه النتيجة الثقيلة أمام نيوكاسل.

وصعق نيوكاسل ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 4-1، ليحقق فوزه الأكبر في دوري الأبطال على حساب النادي الفرنسي بعد 21 عاما من عودته للمشاركة أمام أنصاره أوروبيا على ملعب سانت جيمس بارك.

وقال إنريكي عبر بي إن سبورتس: "نحن لا نستحق أن نخسر بهذه النتيحة. أهنئ نيوكاسل ولكن أعتقد أن المستوى كان متقارب في أجزاء كثيرة من المباراة".

أخبار متعلقة:
قمصان: أغلقننا ملف كأس مصر.. وضغط المباريات قدر لاعبي الأهلي تقرير يكشف موقف بنزيمة من دربي جدة "مستعدون لمشاركتهم الخبرات" قطر تدعم ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 كريستو: علي معلول أسطورة.. والمنافسة قوية في الأهلي

وأضاف "هناك إيجابيات من مباراة نيوكاسل حتى لو كان من الصعب تقبل النتيجة. علينا الإستمرار و التفكير في المباراة القادمة."

وأتم "من الصعب حقا تحليل هذا النوع من المباريات لأنني كما ذكرت لا نستحق أن نخسر بهذه النتيحة".

ولأول مرة يخسر باريس سان جيرمان في دور المجموعات باستقبال 4 أهداف منذ بداية الحقبة القطرية.

ولأول مرة يسجل نيوكاسل 4 أهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال.

واكتفى لويس إنريكي بـ 4 انتصارات فقط من أصل 9 كأسوأ بداية لمدير فني مع الفريق الباريسي منذ أنطوان كومبواريه في 2009 بنفس العدد من الانتصارات أيضا.

ولأول مرة في تاريخ ميلان لا يسجل الفريق في 4 مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا.

ولأول مرة يتعادل الفريقين في أول مباراتين بمرحلة دور المجموعات في تاريخه.

وارتقى نيوكاسل لصدارة الترتيب برصيد 4 نقاط، ثم باريس سان جيرمان برصيد 3 نقاط، ويليه ميلان برصيد نقطتين ثم دورتموند بنقطة واحدة.

نيوكاسل باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
جوارديولا: ظهرنا بمستوى مثالي أمام لايبزج.. ولن أحكم على فريقي من خلال النتائج موعد مباريات الخميس 5 أكتوبر 2023.. الدوري المصري وليفربول في أوروبا تشافي: هذا سبب طلب يامال الذهاب إلى دورة المياة أثناء مواجهة بورتو.. وتخلصنا من الأشباح رائعة ألفاريز تقود مانشستر سيتي إلى العلامة الكاملة بثلاثية في لايبزج إصابة ليفاندوفسكي تجلب الفائدة من بديله.. برشلونة ينتصر بصعوبة على بورتو رباعية نيوكاسل تُزيد بداية سان جيرمان مع إنريكي سوءا.. وميلان يتعادل سلبيا مع دورتموند انتهت دوري الأبطال - نيوكاسل (4) (1) باريس.. دورتموند (0) (0) ميلان عودة مجنونة لكليهما.. أتليتكو وشاختار ينتصران على فينورد وأنتويرب أوروبيا
أخر الأخبار
مران الزمالك - محاضرة من أوسوريو.. وتدريبات إضافية لخماسي الفريق 22 دقيقة | الكرة المصرية
رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام سانت جيلواز 36 دقيقة | المحترفون
جوارديولا: ظهرنا بمستوى مثالي أمام لايبزج.. ولن أحكم على فريقي من خلال النتائج 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أستراليا تعلن دراسة التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034 59 دقيقة | آسيا
لويس إنريكي: لا نستحق الخسارة بهذة النتيجة أمام نيوكاسل ساعة | الكرة الأوروبية
قمصان: أغلقننا ملف كأس مصر.. وضغط المباريات قدر لاعبي الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تقرير يكشف موقف بنزيمة من دربي جدة ساعة | السعودية
"مستعدون لمشاركتهم الخبرات" قطر تدعم ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر 4 دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد