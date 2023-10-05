لويس إنريكي: لا نستحق الخسارة بهذة النتيجة أمام نيوكاسل

يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة بهذه النتيجة الثقيلة أمام نيوكاسل.

وصعق نيوكاسل ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 4-1، ليحقق فوزه الأكبر في دوري الأبطال على حساب النادي الفرنسي بعد 21 عاما من عودته للمشاركة أمام أنصاره أوروبيا على ملعب سانت جيمس بارك.

وقال إنريكي عبر بي إن سبورتس: "نحن لا نستحق أن نخسر بهذه النتيحة. أهنئ نيوكاسل ولكن أعتقد أن المستوى كان متقارب في أجزاء كثيرة من المباراة".

وأضاف "هناك إيجابيات من مباراة نيوكاسل حتى لو كان من الصعب تقبل النتيجة. علينا الإستمرار و التفكير في المباراة القادمة."

وأتم "من الصعب حقا تحليل هذا النوع من المباريات لأنني كما ذكرت لا نستحق أن نخسر بهذه النتيحة".

ولأول مرة يخسر باريس سان جيرمان في دور المجموعات باستقبال 4 أهداف منذ بداية الحقبة القطرية.

ولأول مرة يسجل نيوكاسل 4 أهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال.

واكتفى لويس إنريكي بـ 4 انتصارات فقط من أصل 9 كأسوأ بداية لمدير فني مع الفريق الباريسي منذ أنطوان كومبواريه في 2009 بنفس العدد من الانتصارات أيضا.

ولأول مرة في تاريخ ميلان لا يسجل الفريق في 4 مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا.

ولأول مرة يتعادل الفريقين في أول مباراتين بمرحلة دور المجموعات في تاريخه.

وارتقى نيوكاسل لصدارة الترتيب برصيد 4 نقاط، ثم باريس سان جيرمان برصيد 3 نقاط، ويليه ميلان برصيد نقطتين ثم دورتموند بنقطة واحدة.