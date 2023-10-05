قمصان: أغلقننا ملف كأس مصر.. وضغط المباريات قدر لاعبي الأهلي

شدد سامي قمصان مدرب الأهلي على أن فريقه أغلق ملف كأس مصر عقب نهاية مباراة إنبي.

وتغلب الأهلي على إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل في نصف نهائي كأس مصر الذي أقيم على استاد القاهرة.

وافتتح الثنائي أنتوني موديست وإمام عاشور أهدافه بقميص الأهلي بعد التسجيل أمام إنبي.

وقال قمصان عبر موقع ناديه الرسمي: "أغلقنا ملف كأس مصر ونركز على لقاء الإسماعيلي المهم في الدوري. قدر لاعبي الأهلي ضغط المباريات والمنافسات وتركيزنا دائما تحقيق الانتصار".

وأضاف "قدمنا أداء جيدا على مدار الشوطين أمام إنبي وحققنا فوزا مستحقا بثلاثة أهداف".

وتابع "أشكر اللاعبين على التركيز والمجهود الذي قدموه في لقاء اليوم واستطاعوا الوصول إلى نهائي كأس مصر".

وواصل "سعيد بتسجيل الثنائي موديست وإمام عاشور لأول أهدافهما مع الفريق، الأهداف مهمة من أجل الحصول على الثقة".

ووصل الأهلي إلى نهائي كأس مصر للمرة 55 في تاريخه ويعتبر البطل التاريخي للمسابقة برصيد 38 لقبا.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة الزمالك وبيراميدز في المباراة النهائية.