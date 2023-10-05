تقرير يكشف موقف بنزيمة من دربي جدة

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 11:24

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة يحتفل بهدف الاتحاد أمام الهلال

بات الفرنسي كريم بنزيمة جاهزا لقيادة اتحاد جدة في مباراة دربي جدة المرتقبة.

ويلعب الاتحاد أمام نظيره أهلي جدة غدا الجمعة ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن كريم بنزيمة تعافى من الإصابة في عضلة الفخذ اليمنى وبات جاهزا لقيادة اتحاد جدة في مباراة الدربي بعد غيابه عن المباريات الأخيرة.

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وحرمت الإصابة كريم بنزيمة من المشاركة خلال المباريات الثلاث الماضية لفريق المدرب نونو سانتو.

بنزيمة الذي انضم لاتحاد جدة قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر، لعب 6 مع ناديه السعودي.

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في المقابل تحوم الشكوك حول موقف الفرنسي آلان سانت ماكسيمان لاعب أهلي جدة من المشاركة في المباراة.

ويعاني ماكسيمان من تمزق عضلة غيبه عن مران الأهلي الأخير وسيتحدد موقفه النهائي من المباراة عقب مران اليوم الخميس.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، فيما يأتي اتحاد جدة في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

ويتواجد أهلي جدة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة.

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