"مستعدون لمشاركتهم الخبرات" قطر تدعم ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم ترحيبه ودعمه ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم التقدم بطلب استضافة مونديال 2034.

وجاء بيان الاتحاد القطري كالآتي: "يرحب الاتحاد القطري لكرة القدم بعزم السعودية الشقيقة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034".

وأضاف "ويعرب الاتحاد عن ثقته بأن المملكة ستقدم في حال فوزها بالاستضافة نسخة مبهرة تعكس الإمكانيات المتميزة التي تحظى بها والوجه المشرق للمنطقة".

واختتم البيان "يؤكد الاتحاد القطري استعداده لمشاركة الخبرات التي اكتسبها في تنظيم مونديال 2022 مع الأشقاء في السعودية وتقديم كافة الدعم اللازم لإنجاح البطولة".

ترشح السعودية

نشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة مقتبسة من حساب وكالة الأنباء السعودية "واس" والتي تضمنت تصريحات لولي العهد محمد بن سلمان عن كأس العالم 2034.

وقال ولي العهد السعودي: "رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه - ولله الحمد - من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة".

وأتم "الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم".

مونديال 2034

وكانت انتشرت تقارير صحفية عن رغبة السعودية في استضافة كأس العالم 2030 رفقة مصر واليونان لكن في النهاية ذكرت تقارير أخرى نية المملكة في تحويل تركيزها على نسخة 2034.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن في وقت سابق أمس الأربعاء اختيار آسيا وأقيانوسيا كقارتين يسمح لهما بالتقدم بطلب استضافة المونديال.

وسبق أن استضافت قارة آسيا البطولة في نسختي 2002 بتنظيم مشترك بين كوريا واليابان، ثم قطر في 2022.

ولم يسبق لقارة أستراليا أن استضافت أي دولة منها للمونديال من قبل.

يذكر أن نسخة 2026 ستقام بتنظيم ثلاثي مشترك بين دول أمريكا والمكسيك وكندا.

فيما ستقام نسخة 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، على أن مباراة واحدة في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي احتفالا بمئوية كأس العالم حيث بدأ في سنة 1930.