طريق الأهلي - ست دقائق كافية.. مارسيلو يقود فلومينينسي إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 11:00

كتب : إسلام أحمد

مارسيلو - فلومينينسي - كوبا ليبرتادوريس

خطف فلومينينسي البطاقة الأولى إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس بعد مباراة درامية أمام إنترناسيونال.

وقاد مارسيلو نجم ريال مدريد السابق، فريقه البرازيلي إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس بعد تحويل التأخر بهدف إلى فوز بهدفين في العشر دقائق الأخيرة.

وينتظر فلومينينسي المتأهل من مواجهة بوكا جونيورز الأرجنتيني وبالميراس البرازيلي في المباراة النهائية.

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وكانت مباراة الذهاب بين فلومينينسي وإنترناسيونال قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وتقدم إنترناسيونال في مباراة الإياب عن طريق مدافعه المخضرم جابرييل ميركادو في الدقيقة العاشرة.

وبعدما كان إنترناسيونال على بعد خطوة من التأهل إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس، خطف فلومينينسي بطاقة التأهل في ست دقائق فقط إذ سجل هدفيه في الدقيقتين 81 و87.

وتعادل جون كينيدي في الدقيقة 81 لتقترب المباراة من اللجوء لشوطين إضافيين، قبل أن يخطف خيرمان كانو التأهل للنهائي في الدقيقة 87.

ويلعب بالميراس البرازيلي أمام بوكا جونيورز في الثالثة والنصف من فجر الجمعة، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويسعى فلومينينسي إلى التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه بعد حصد الوصافة مرة واحدة في 2008 بالخسارة من كييتو الإكوادوري بركلات الترجيح.

وحال تأهل بالميراس إلى النهائي، سيصبح نهائي كوبا ليبرتادوريس برازيليا خالصا للمرة الرابعة على التوالي.

أما حال تأهل بوكا جونيورز للنهائي ستكون المرة الأولى في منذ 2018، ويكون النهائي برازيلي أرجنتيني لأول مرة منذ تتويج فلامينجو على حساب ريفر بليت في 2019.

وحصد بالميراس لقب كوبا ليبرتادوريس ثلاث مرات آخرها 2021 بينما بوكا جونيورز حقق اللقب ست مرات آخرها 2007 ويبحث فلومينينسي عن لقبه الأول.

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