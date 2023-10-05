كوبا سود أمريكانا – نهائي إكوادوري برازيلي ثالث.. ليجا دي كيتو يضرب موعدا ناريا مع فورتاليزا

حجز ليجا دي كيتو الإكوادوري بطاقة التأهل لنهائي كوبا سود أمريكانا 2023 (تعادل الكونفدرالية) وضرب موعدا مع فورتاليزا البرازيلي الذي تأهل سلفا.

وتأهل فورتاليزا في البداية على حساب كورينثيانز البرازيلي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، فيما استفاد دي كيتو الإكوادوري من تفوقه ذهابا بنتيجة 3-0 وتأهل على حساب ديفينسيا إي خوسيتيسيا الأرجنتيني.

وللمرة الثالثة سيتلقي فريقان من البرازيل والإكوادور في المباراة النهائية للبطولة وخلالها فاز ممثلا الإكوادور باللقب على حساب الفرق البرازيلية في 2009 و2022.

ليجا دي كيتو × ديفينسيا إي خوسيتيسيا

فاز الفريق الإكوادوري ذهابا بنتيجة 3-0 بفضل ثنائية المخضرم البيروفي باولو جيريرو وصاروخية الأرجنتيني لوكاس بيوفي في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وفي الإياب بالأرجنتين تعادل سلبيا أمام الصقور وخطف بطاقة التأهل لنهائي البطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

وسبق أن حقق ليجا دي كيتو لقب نسخة 2009 وخسر لقب 2011.

وأصبح الأرجنتيني لويس زوبيلديا أول مدرب يتأهل مع فريقين مختلفين لنهائي البطولة بعدما تأهل من قبل لنهائي 2020 مع لانوس الأرجنتيني وحينها خسر اللقب.

وللموسم الثاني على التوالي يتأهل فريق إكوادوري لنهائي البطولة بعدما حقق إنديبنديتي ديل فالي الإكوادوري لقب البطولة على حساب ساو باولو البرازيلي.

فورتاليزا × كورينثيانز

بعدما فرض التعادل على كورينثيانز ذهابا بنتيجة 1-1 استطاع فورتاليزا الفوز إيابا 2-0 على ملعب أرينا كاستيلاو وسط أنصاره والوصول للنهائي القاري لأول مرة في تاريخه.

في 2017 كان فورتاليزا يقبع في الدرجة الثالثة البرازيلية وتأهل للثانية وفي 2019 حظى بفرصة التأهل للدوري البرازيلي.

استغل الفريق نجاحه المحلي وشارك في كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا في 3 نسخ منذ ذلك الحين، والآن وصل لنهائي قاري لأول مرة في تاريخه.

سجل ثنائية صعود فورتاليزا كل من ياجو بيكاتشو وتينجا في أول عشر دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأصبح فورتاليزا الفريق البرازيلي رقم 20 الذي يشارك في نهائي قاري.

كما أصبح خوان فوفودا أول مدرب أرجنتيني يقود فريق برازيلي لنهائي بطولة قارية منذ عام 1974، وسيلتقي مواطنه زوبيلديا، حيث سيكون ذلك النهائي الرابع بين مدربين أرجنتينين بعد نسخ 2007 و2011 و2020.

النهائي

سيلتقي الفريقان في التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري في المباراة النهائية على ملعب دومينجو بورجينيو في مدينة مالدونادو في أوروجواي من مباراة واحدة فقط.

في حال نهاية الوقت الأصلي بدون أهداف سيلجأ الفريقان لشوطين إضافيين يتبعها ركلات الترجيح إذ استمر التعادل لتحديد البطولة.