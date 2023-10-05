تشافي: هذا سبب طلب يامال الذهاب إلى دورة المياة أثناء مواجهة بورتو.. وتخلصنا من الأشباح

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 00:44

كتب : FilGoal

لامين جمال - بورتو وبرشلونة

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة سبب طلب لامين جمال لاعب الفريق الذهاب إلى الحمام أثناء مواجهة بورتو.

وفاز برشلونة على بورتو مساء الأربعاء بهدف دون رد في ملعب الدراجاو في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وتحدث تشافي عقب المباراة قائلا: "يامال كان مريضا وكان يخبرني بذلك منذ فترة".

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وواصل "خلال توقف المباراة طلب مني الذهاب إلى الحمام وطلبت منه العودة سريعا لكنه ذهب ولم يعد".

وكان برشلونة لعب لتسع دقائق بعشر لاعبين بعدما لم يعد لامين جمال إلى الملعب ليشارك ماركوس ألونسو بدلا منه في النهاية.

وعن إصابة روبرت ليفاندوفسكي قال: "تلقى ضربة قوية في كاحله لذا تم استبداله".

أما عن الفوز على بورتو قال: "لم تكن أفضل مبارياتنا لكن الفوز كان مهما وبالطبع علينا أن نلعب بشكل وسنفعل ذلك".

وعن قوله بأن الفريق كان يرى أشباحا خارج ملعبه في أبطال أوروبا قال: "كنا نتحدث عن الأشباح وأعتقد أننا تخلصنا من ذلك اليوم وسنعمل على تحسين الصبر والهدوء ليعمل الهجوم بشكل أفضل لكننا فزنا في النهاية وحصدنا ست نقاط في النهاية".

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