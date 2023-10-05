مروان عطية: نستحق التأهل للنهائي.. وسعيد من أجل إمام عاشور

شدد مروان عطية لاعب الأهلي على تحقيق فريقه فوزا مستحقا على حساب إنبي.

وتغلب الأهلي على إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل في نصف نهائي كأس مصر الذي أقيم على استاد القاهرة.

وافتتح الثنائي أنتوني موديست وإمام عاشور أهدافه بقميص الأهلي بعد التسجيل أمام إنبي.

وقال مروان عطية عبر موقع ناديه: "حققنا فوزا مستحقا بعدما قدمنا مباراة مميزة أمام إنبي. كامل اللاعبين كانوا في كامل تركيزهم لتحقيق الفوز والصعود للنهائي".

وأضاف "سعيد بتسجيل إمام عاشور وموديست أول أهدافهما وتتويج مجهودهما مع الفريق

وأجاب "ضغط المباريات؟ خوض تدريبات جادة ومراحل استشفاء متنوعة لمواجهة ضغط البطولات والمباريات وتقديم ما يسعد الجماهير دائما".

وأتم "سنغلق اليوم صفحة كأس مصر للتركيز فيما هو قادم، خاصة أن لدينا مباراة مهمة أمام الإسماعيلي ونسعى لتحقيق التفوق ومواصلة طريق الانتصارات".

ووصل الأهلي إلى نهائي كأس مصر للمرة 55 في تاريخه ويعتبر البطل التاريخي للمسابقة برصيد 38 لقبا.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة الزمالك وبيراميدز في المباراة النهائية.