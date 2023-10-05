مؤتمر تامر مصطفى: لعبنا جيدا في الشوط الثاني ولكن نواجه الأهلي في أفضل حالاته

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 00:33

كتب : FilGoal

أنتوني موديست- الأهلي ضد إنبي

أشاد تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي بأداء لاعبيه في الشوط الثاني من مواجهة الأهلي.

وودع إنبي منافسات كأس مصر من نصف النهائي بعد الخسارة أمام الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وفقد إنبي فرصة التأهل إلى السوبر المصري للأبطال بنظامه الجديد بعد الخروج من نصف النهائي، ليلحق مودرن فيوتشر بكل من الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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وقال تامر مصطفى في المؤتمر الصحفي: "لعبنا مباراة جيدة جدا في الشوط الثاني تحديدا، غيرنا طريقة اللعب والأداء كان أفضل لكننا نلعب أمام فريق كبير مثل الأهلي".

وشدد تامر مصطفى "كان يجب أن تكون الأخطاء أقل فالأهلي يستغل مثل تلك الهدايا بتسجيل الأهداف".

وكشف مدرب إنبي "هدفنا كان الوصول لأبعد نقطة في كأس مصر ولكننا نواجه الأهلي في أفضل حالاته ونحن نمر بظروف صعبة من غيابات وإصابات بجانب إيقاف القيد".

وتابع "كنا نحتاج دعم كبير لكن تم حل مشكلة القيد في آخر ساعتين فقط".

واختتم تامر مصطفى تصريحاته "أحمد قفة لم يكن جاهزا وكنت قلقا عليه لذلك لم يبدأ أساسيا، وزياد كمال لاعب جيد ولكن استبدلته في أفضل حالاته بسبب عودته من إصابة وخشيت أن تتجدد".

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