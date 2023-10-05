رائعة ألفاريز تقود مانشستر سيتي إلى العلامة الكاملة بثلاثية في لايبزج

سجل جوليان ألفاريز هدفا رائعا في فوز مانشستر سيتي خارج ملعبه على لايبزج.

وفاز مانشستر سيتي على لايبزج بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل فيل فودين وجوليان ألفاريز وجيرمي دوكو أهداف مانشستر سيتي، فيما أحرز لويس أوبيندا هدف لايبزج الوحيد.

وحصل مانشستر سيتي على العلامة الكاملة ورفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة السابعة بعد جولتين من دور المجموعات.

فيما توقف رصيد لايبزج عند 3 نقاط في المركز الثاني، ويليه يانج بويز الذي تعادل مع ريد ستار الصربي بهدفين لكل فريق وكل منهما في رصيده نقطة وحيدة.

وصف المباراة

تبادل الفريقين السيطرة على مجريات المباراة خلال الدقائق وسط نشاط هجومي من مانشستر سيتي.

وأرسل ريكو لويس كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح مانشستر سيتي سددها فيل فودين من لمسة واحدة داخل الشباك عند الدقيقة 25.

وسجل فيل فودين هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا منذ أكثر من عام، وكان هدفه الأخير في المسابقة في المباراة الافتتاحية للموسم الماضي، ضد إشبيلية في 6 سبتمبر 2022.

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لعبة جماعية تسفر عن هدف لفودين، هو الأول له في دوري الأبطال #دوري_أبطال_أوروبا #لايبزيغ_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/7NQNUYb3pU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 4, 2023

وعاد لايبزج مع بداية الشوط الثاني ونجح في تسجيل التعادل بعد تمريرة رائعة من وسط الملعب من يوسف بولسن إلى لويس أوبندا الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة رائعة داخل الشباك عند الدقيقة 48.

واستمر التعادل بين الفريقين حتى أرسل جيرمي دوكو تمريرة إلى جوليان ألفاريز الذي سدد كرة بباطن القدم بشكل رائع من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الشباك عند الدقيقة 84.

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ألفاريز يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي من تسديدة رائعة#دوري_أبطال_أوروبا #لايبزيج_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/F4ycawdRtA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 4, 2023

وانطلق دوكو بشكل رائع واستلم تمريرة ألفاريز ووضع الكرة على يسار حارس مرمى لايبزج معلنا عن الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.









































































































تعادل قاتل

في المقابل حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة ريد ستار أمام يانج بويز ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة بدوري الأبطال.

وافتتح شريف ندياي التسجل لريد ستار عند الدقيقة 38، قبل أن يدرك فيليب أوجرينيك التعادل عند الدقيقة 48.

وسجل سيدريك إيتن هدف التقدم ليانج بويز عند الدقيقة 60، قبل أن يسجل عثمان بوكاري هدفا قاتلا لريد ستار في الدقيقة 88.