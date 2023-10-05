إصابة ليفاندوفسكي تجلب الفائدة من بديله.. برشلونة ينتصر بصعوبة على بورتو

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 00:10

كتب : FilGoal

فيران توريس - بورتو ضد برشلونة

تلقى برشلونة نبأ سيئا بإصابة مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي واضطراره للخروج مستبدلا ضد بورتو لكن بديله فيران توريس أنقذ البلوجرانا.

وفاز برشلونة على بورتو بهدف دون رد مساء يوم الأربعاء في ملعب دراجاو في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

سجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

وشهدت المباراة طرد جافي لاعب برشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الثاني عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

بتلك النتيجة يتصدر برشلونة المجموعة بست نقاط يليه بورتو بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه شاختار دونتسيك.

فيما يأتي رويال أنتويرب رابعا بدون أي نقطة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ وسط سيطرة من برشلونة وتكتل دفاعي من بورتو لكن دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة 17 تألق مار أندري تير شتيجن أمما تسديدة من ستيفين أنتونيس.

وطالب مهدي طارمي بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وأطلق جواو فيليكس تسديدة قوية أبعدها ديوجو كوستا حارس مرمى بورتو إلى ركلة ركنية.

ومرر إلكاي جوندوجان بينية أنهاها فيران توريس بتسديدة زاحفة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.

وطلب بورتو بالحصول على ركلة جزاء بداعي عرقلة بيبي لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبورتو بداعي لمسة يد على جواو كانسيلو لكن عقب العودة لتقنية الفيديو تم احتساب لمسة يد على لاعب بورتو.

وسجل مهدي طارمي هدفا رائعا من ركلة خلفية مزدوجة لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ضغط بورتو بقوة لكنه لم يستطع الوصول لشباك برشلونة لتنتهي المباراة بفوز البلوجرانا.

سيلتيك X لاتسيو

وفي مباراة ضمن منافسات المجموعة الخامسة أقيمت في التوقيت ذاته فاز لاتسيو على منافسه سيلتيك في اسكتلندا بهدفين لهدف.

افتتح كيوجو فوروهاشي أهداف المباراة لسيلتيك في الدقيقة 12.

وأدرك ماتياس فيسينو التعادل للاتسيو في الدقيقة 29.

وخطف بيدرو روردريجيز الانتصار القاتل للاتسيو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة يتصدر أتليتكو المجموعة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن لاتسيو.

فيما يأتي فينورد ثالثا بثلاث نقاط وأخيرا سيلتيك بدون أي نقطة.

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