رباعية نيوكاسل تُزيد بداية سان جيرمان مع إنريكي سوءا.. وميلان يتعادل سلبيا مع دورتموند

صعق نيوكاسل ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 4-1، فيما تعادل ميلان سلبيا مجددا مع بوروسيا دورتموند في مباراتي الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وحقق نيوكاسل فوزه الأكبر في دوري الأبطال على حساب باريس سان جيرمان بعد 21 عاما من عودته للمشاركة أمام أنصاره أوروبيا على ملعب سانت جيمس بارك.

في المقابل عاد ميلان بتعادل سلبي لكن تلك المرة من ملعب بوروسيا دورتموند، سيجنال إيدونا بارك.

ولأول مرة يخسر باريس سان جيرمان في دور المجموعات باستقبال 4 أهداف منذ بداية الحقبة القطرية.

ولأول مرة يسجل نيوكاسل 4 أهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال.

واكتفى لويس إنريكي بـ 4 انتصارات فقط من أصل 9 كأسوأ بداية لمدير فني مع الفريق الباريسي منذ أنطوان كومبواريه في 2009 بنفس العدد من الانتصارات أيضا.

ولأول مرة في تاريخ ميلان لا يسجل الفريق في 4 مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا.

ولأول مرة يتعادل الفريقين في أول مباراتين بمرحلة دور المجموعات في تاريخه.

وارتقى نيوكاسل لصدارة الترتيب برصيد 4 نقاط، ثم باريس سان جيرمان برصيد 3 نقاط، ويليه ميلان برصيد نقطتين ثم دورتموند بنقطة واحدة.









































































































دورتموند × ميلان

تهديد أول في اللقاء جاء عن طريق دونيل مالين بتسديدة بجوار القائم الأيسر لميلان في الدقيقة السادسة.

رد ميلان جاء في الدقيقة 16 برأسية ماليك تشاو مرت أعلى العارضة.

مالين هدد مرمى مايك ماينان مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 30.

وكاد الجزائري رامي بن سبعيني أن يسجل بعدما توغل من الجهة اليسرى لكن تسديدته أبعدها مايك ماينان في الدقيقة 43.

في الشوط الثاني من مرتدة سريعة كاد كريستيان بوليسيتش أن يسجل الأول ضد فريقه السابق بعد تمريرة من رافائيل لياو تصدى لها كوبل في الدقيقة 55.

وتوغل البديل جايمي بينوي جتينس جناح دورتموند لكن كرته مرت فوق العارضة لخارج الملعب في الدقيقة 76.

ضغط ميلان بحثا عن هدف قاتل، فسدد صامويل شيكويزي كرة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 86.

وبعد دقيقة أهدر النيجيري انفرادا تصدى له كوبل، ثم تابعها رينديرز بتسديدة مرت بجوار القائم.

نيوكاسل × باريس سان جيرمان

استغل أصحاب الأرض خطأ من ماركينيوس في التمرير من أمام حدود منطقة الجزاء حيث وصلت الكرة إلي إيزاك الذي سدد كرة تصدى لها دوناروما وتابعها ميجيل ألميرون في الشباك في الدقيقة 17.

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وفي الدقيقة 40 سجل دان بيرن هدفا برأسية بعد عرضية من برونو جيماريش، وعقب مطالعة تقنية الفيديو احتسب الهدف.

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Goal!



BIG DAN BURN! After a lengthy VAR check, the goal is eventually given!



2-0! Newcastle are in dreamland!#beINUCL #UCL pic.twitter.com/jgTo328W4h — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 4, 2023

شوط أول انتهى بثنائية دون رد.

بعد 5 دقائق على بداية الشوط الثاني مرر تريبير كرة بينية رائعة لشين لونجستاف الذي سدد كرة قوية سكنت شباك دوناروما لتصبح النتيجة 3-0.

وفي الدقيقة 56 رد باريس سان جيرمان برأسية لوكاس هيرنانديز في الشباك بعد كرة طولية رائعة مررها له وارين إميري أودعها الفرنسي في الشباك.

وأصبح إميري أصغر لاعب يصنع هدفا في دوري الأبطال بعمر 17 عاما و210 يوما منذ جود بيلينجهام في 2020.

محاولات باريس سان جيرمان في الدقائق التالية لتقليص الفارق لم تسفر عن أي جديد.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سدد فابيان شار كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أعلنت فوز نيوكاسل بالهدف الرابع.