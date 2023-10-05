مؤتمر كولر: نسعى لتأهيل موديست وإمام استغل قدراته.. ولن أغير الخطة بسبب ميزة للاعب

أعرب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته بحسم التأهل إلى نهائي كأس مصر.

وتغلب الأهلي على إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل في نصف نهائي كأس مصر الذي أقيم على استاد القاهرة.

وافتتح الثنائي أنتوني موديست وإمام عاشور أهدافه بقميص الأهلي بعد التسجيل أمام إنبي.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "سعداء بالوصول إلى نهائي كأس مصر، الشوط الأول كان من اتجاه واحد لنا، واعتمد المنافس على المرتدات".

وتابع "سجلنا هدفا مبكرا في الشوط الثاني ومنحنا الثقة، وقرر إنبي الهجوم بعدها وهو ما سبب لنا مشاكل دفاعية ولكن في النهاية تأهلنا عن جدارة واستحقاق".

وكشف كولر "نسعى لتأهيل موديست لأنه لم يتدرب بشدة بدنية كافية قبل قدومه، أحاول تجهيزه كي نستفيد منه أكثر في أسرع وقت".

وأضاف "نجح موديست في خلق ما يقارب من ثلاث أو أربع فرص، وكان ينقصهم فقط اللمسة الأخيرة".

وشدد المدرب السويسري "لن أغير طريقة اللعب بسبب امتلاك لاعب يجيد ضربات الرأس بصورة جيدة، هي ميزة قوية وفرصة لاستغلال العرضيات لكن لن يكون اللعب معتمدا عليه فقط".

أما عن إمام عاشور فاختتم تصريحاته "لاعب لديه قدرات كبيرة وسرعات تمنحه ميزة ونجح اليوم في استغلال قدراته بشكل جيد جدا على مستوى المهارة والسرعة وكنت أسعى لتجربته في مركز الجناح".

ووصل الأهلي إلى نهائي كأس مصر للمرة 55 في تاريخه ويعتبر البطل التاريخي للمسابقة برصيد 38 لقبا.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة الزمالك وبيراميدز في المباراة النهائية.