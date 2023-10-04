بعد خروج إنبي.. اكتمال عقد المتأهلين لـ سوبر الأبطال المصري بمشاركة مودرن فيوتشر

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى منافسات السوبر المصري بنظامه الجديد والمسمى بـ سوبر الأبطال.

ويأتي ذلك عقب خروج إنبي من نصف نهائي كأس مصر بعد الخسارة أمام الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وبذلك يحسم مودرن فيوتشر -رابع الدوري- المقعد الرابع في بطولة السوبر والمقرر إقامتها بمشاركة أربعة فرق لأول مرة.

وتأتي الفرق المتأهلة إلى سوبر الأبطال المصري كالآتي:

- الأهلي (بطل الدوري)

- بيراميدز (وصيف الدوري)

- سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة)

- مودرن فيوتشر (رابع الدوري)

ويأتي ذلك بعد تأكد غياب الزمالك عن البطولة كعقوبة بسبب اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الأخيرة.

وينتظر الأهلي الفريق المتأهل من مواجهة الزمالك ضد بيراميدز لمواجهته في نهائي كأس مصر.

وعقب تأكد تأهل الأهلي وبيراميدز إلى كأس سوبر الأبطال بغض النظر عن بطل كأس مصر، ضمن فيوتشر المشاركة.

وأعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء رسميا نظام بطولته المستحدثة كأس السوبر للأندية الأبطال والتي ستقام بمشاركة أربعة فرق في الإمارات في الفترة ما بين 23 لـ29 ديسمبر المقبل.

مباريات البطولة:

ويلعب الأهلي بطل الدوري أمام سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة وفقا للائحة البطولة.

بينما يواجه بيراميدز فريق مودرن فيوتشر في المباراة الثانية.

جوائز البطولة:

مجلس أبو ظبي الرياضي هو من سيمنح الجوائز.

250 ألف دولار للبطل.

125 ألف دولار لوصيف البطولة.

المركز الثالث 75 ألف دولار.

المركز الرابع 50 ألف دولار.