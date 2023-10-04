النهائي الـ55.. الأهلي يهزم إنبي بثلاثية في افتتاح أهداف موديست وعاشور

تأهل فريق الأهلي إلى نهائي كأس مصر للمرة 55 في تاريخه بعد التغلب على إنبي في نصف النهائي.

وتغلب الأهلي على إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل في نصف نهائي نسخة 2022 - 2023، بالمباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وافتتح علي معلول التسجيل لصالح الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 31، بينما افتتح الثنائي أنتوني موديست وإمام عاشور أهدافه بقميص الأهلي في الشوط الثاني.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة الزمالك ضد بيراميدز في النهائي باللقاء المقرر له الشهر المقبل.

وصف المباراة

بدأ الأهلي اللقاء بسيطرة على الكرة منذ الدقيقة الأولى مع تراجع لاعبي إنبي للدفاع وامتصاص اندفاع الفريق الأحمر.

وحاول موديست مباغتة عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي في الدقيقة الخامسة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وكاد حسين الشحات أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 11 بعد مراوغة رائعة لدفاعات إنبي ولكن اصطدمت بالقائم الأيسر للبلعوطي.

وفي نفس الدقيقة حول موديست كرة عرضية برأسية رائعة ولكن مرت بجوار القائم.

وتواصلت سيطرة الأهلي على الكرة ولكن دون خطورة في الربع ساعة الثانية من الشوط الأول.

وتحصل أليو ديانج على ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 31 بعد عرقلة من أحمد كالوشا.

ونجح علي معلول في تنفيذ ركلة الجزاء وتحويلها إلى هدف أول داخل شباك إنبي في الدقيقة 33 عندما سددها أقصى يمين البلعوطي.

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🦅👌 "ملك الحلول يضع الأهلي في المقدمة"



علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى إنبي من ركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/DtDVcDMxeY — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 4, 2023

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بالسيطرة على الكرة رغم التقدم وكاد محمد هاني أن يضيف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 50 ولكن في الشباك الخارجية لمرمى إنبي.

واستغل موديست تمريرة خاطئة من دفاعات إنبي وسدد لترتطم بسيف الخشاب قبل أن تسكن شباك البلعوطي.

ودفع تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي بالثنائي أحمد أمين قفة ومصطفى دويدار بدلا من محمد حمدي ومروان داوود بحثا عن تقليص الفارق.

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🦅👌 "النسر الفرنسي موديست يسجل حضوره"



موديست يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى إنبي والهدف الأول له مع المارد الأحمر#ONTime_Sports pic.twitter.com/cvdnmNrtQP — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 4, 2023

ومع أول ظهور سدد قفة رأسية رائعة في الدقيقة 55 ولكن بجوار القائم الأيمن للشناوي.

وتألق الشناوي في الدقيقة 59 أمام انفراد صحيح لصالح إنبي.

كما أهدر موديست فرصة تسجيل ثاني أهدافه في الدقيقة 67 وارتطمت بقدم الخشاب قبل أن تتحول إلى ركنية.

ودفع مارسيل كولر بالثنائي إمام عاشور ومحمد كريستو بدلا من تاو والشحات في الدقيقة 68.

وسجل إنبي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 72 برأسية أحمد كالوشا قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ومنع الشناوي أول أهداف إنبي في الدقيقة 77 برأسية قفة.

وافتتح إمام عاشور أهدافه بقميص الأهلي في الدقيقة 86 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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"يوم البدايات.. بعد موديست الدور على إمام عاشور"



🦅👌 إمام عاشور يسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي في مرمى إنبي والهدف الأول له مع المارد الأحمر#ONTime_Sports pic.twitter.com/SH17xyG5I3 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 4, 2023

معلول يسجل الـ 50

وصل علي معلول لهدفه رقم 50 مع الأهلي في جميع المسابقات منذ انضمامه لصفوف الفريق.

ونجح التونسي في تسجيل 33 هدفا بقميص الأهلي من ركلة جزاء في جميع المسابقات منذ موسم 2016-17 عندما سجل في الفوز ضد طنطا بالدوري المصري آنذاك.

وسجل معلول هدف الافتتاح أمام إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 31 من الشوط الأول.

في المقابل أهدر 8 ركلات جزائية مع الأهلي آخرها 2 الموسم الماضي ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية وضد الداخلية في كأس مصر أيضا.

وجاءت أهداف معلول الـ50 مع الأهلي كالآتي (35 في الدوري المصري - 10 في دوري أبطال إفريقيا - 2 في كأس مصر - 1 في السوبر المصري - 1 في كأس العالم للأندية).

النهائي 55

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس مصر للمرة 55 في تاريخه بعد تخطي إنبي.

ويلعب الأهلي في نهائي كأس مصر للمرة الرابعة على التوالي، إذ حصد لقبي 2020 و2022 بينما خسر نهائي 2021.

ويعتبر النادي الأهلي هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 38 لقبا آخرهم النسخة الماضية.

إذ تفوق الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد في نهائي النسخة الماضية.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة الزمالك ضد بيراميدز في المباراة النهائية.