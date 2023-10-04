السادسة ناجحة.. حلم المغرب الذي احتاج 29 عاما ليصبح حقيقة

احتاج المغرب 29 عاما ليتحول حلمه في تنظيم كأس العالم إلى حقيقة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا اليوم الأربعاء حصول ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال على حق تنظيم كأس العالم 2030.

وحقق المغرب حلمه في تنظيم البطولة الأهم والأغلى في تاريخ كرة القدم بعد محاولات عديدة.

وذكر موقع فيفا أن أوروجواي والأرجنتين وباراجواي سيلعبون مبارياتهم الافتتاحية في بلادهم احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق أول بطولة للمونديال.

وستكون هذه هي أول مرة التي يقام فيها كأس العالم عبر ثلاث قارات مختلفة وهي إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

المغرب فشل في أكثر من محاولة لتنظيم الحدث العالمي لكنه عمل على قدم وساق حتى جاءت اللحظة المناسبة.

المحاولة السادسة

في مارس 2023 أعلن وزير الشباب والرياضة المغربي شكيب بنموسى عن ترشح المغرب بملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال، لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030.

وزير الرياضة المغربي أكد أن هذا الترشح سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والعالم الأوروبي.

محاولة المغرب نجحت في المحاولة السادسة بعد أن تقدم بملف منفرد لاستضافة 5 نهائيات من كأس العالم بدأت منذ عام 1994.

حاول المغرب تنظيم كأس العالم للمرة الأولى في عام 1994 لكنه خسر لصالح الملف الأمريكي.

وأعاد المغرب المحاولة مرة ثانية في عام 1998 لكنه خسر أمام الملف الفرنسي.

وأجرى المغرب المحاولة الثالثة لتنظيم كأس العالم 2006 وخسر لصالح المللف الألماني.

وجاءت المحاولة الأبرز لأسود أطلس في مونديال 2010 لكن ملف جنوب إفريقيا حسم الأمر بفارق أصوات ضئيلة.

ولم تنتهي محاولات المغرب في حلم تنظيم كأس العالم وترشح لتنظيم مونديال 2026 لكن ملف مشترك بين أمريكا والمكسيك وكندا نال شرف التنظيم.

وانتظر المغرب حتى أكتوبر 2023 ليحول حلمه التاريخي إلى حقيقة ويحصل على شرف تنظيم كأس العالم 2030 رفقة المغرب والبرتغال.

المغرب تقدم لتنظيم كأس العالم في 5 مناسبات سابقة بشكل منفرد وفشل في محاولاته، لكنه نجح للمرة الأولى حين ترشح في ملف مشترك رفقة البرتغال وإسبانيا.

التقارب الجغرافي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لعب دورا حاسما، فالدول الثلاث لا تفصل بينهما سوى كيلومترات ضئيلة، كما أن أغلب الملاعب المتواجدة بالملف المغربي تتواجد بالمنطقة الشمالية القريبة من إسبانيا والبرتغال.

ماذا أعد المغرب لكأس العالم؟

الجهات المغربية أعدت ملفها لاستضافة كأس العالم 2030 بشكل جيد وبشكل تدريجي من خلال استضافة فعاليات عالمية على غرار كأس العالم للأندية.

وأكد مونديال الأندية الأخير، استعداد المغرب لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيميا وإداريا، بعد تحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى المملكة، بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة المطارات الدولية وشبكة النقل والمواصلات وتطوير شبكة الطرق.

ويملك المغرب حاليا 6 ملاعب كبرى، ويتعلق الأمر بملاعب طنجة، الدار البيضاء، الرباط، فاس، مراكش، وأكادير.

وتتوفر المملكة على شبكة سكك حديدية جديدة، طرق جديدة فضلا عن محطات ومطارات جديدة، بالإضافة إلى نظام الرعاية الصحية (حوالي 21 مستشفى جديد)، وعدد كبير من الفنادق الجديدة والمرافق الترفيهية.