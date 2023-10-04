معلول يصل لـ 50 هدفا بقميص الأهلي في جميع المسابقات

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 22:15

كتب : إسلام أحمد

احتفال لاعبي الأهلي بهدف علي معلول في إنبي

وصل علي معلول لهدفه رقم 50 مع الأهلي في جميع المسابقات منذ انضمامه لصفوف الفريق.

وتقدم معلول بهدف في الدقيقة 33 من ركلة جزاء في نصف النهائي من كأس مصر 2023 ضد إنبي.

33 هدفا للتونسي جاءت بقميص الأهلي في جميع المسابقات من ركلات جزاء، بدأت منذ موسم 2016-17 عندما سجل في الفوز ضد طنطا بالدوري المصري آنذاك.

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في المقابل أهدر 8 ركلات جزائية مع الأهلي آخرها 2 الموسم الماضي ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية وضد الداخلية في كأس مصر أيضا.

ووصل الدولي التونسي لـ 50 هدفا في 263 مباراة بجميع المسابقات.

وجاءت أهداف معلول الـ 50 بحسب البطولات:

35 هدفا في الدوري المصري

10 أهداف في دوري أبطال إفريقيا

هدفان في كأس مصر

هدف واحد في السوبر المصري

هدف واحد في كأس العالم للأندية

هدف واحد في البطولة العربية

علي معلول الأهلي إنبي كأس مصر
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