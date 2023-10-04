انتهت دوري الأبطال - نيوكاسل (4) (1) باريس.. دورتموند (0) (0) ميلان

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 21:57

كتب : FilGoal

ميجيل ألميرون - نيوكاسل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي بوروسيا دورتموند ضد ميلان ونيوكاسل ضد باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتبدأ كلا المباراتين في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

بوروسيا دورتموند × ميلان

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نهاية اللقاء

ق 80: عرضية من لياو ورأسية ثيو أعلى العارضة

ق 55: ميلان يهدر فرصة محققة عن طريق بوليسيتش بعد سلسلة من التمريرات انتهت بتصدي الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 16: رأسية تشاو تمر أعلى العارضة

ق 4: بوبيجا ينفرد ويسدد كرة لكن تدخل ماتس هوملز في الوقت المناسب

بداية المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

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نيوكاسل × باريس سان جيرمان

نهاية اللقاء

ق 90+1: جوووول الراااابع.. تسديدة من فابيان شار بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

ق 56: لوكاس هيرنانديز يسجل برأسية هدفا لتقليص الفارق لباريس سان جيرمان

ق 50: جوووول شين لونجستاف يسدد كرة قوية أرضية بعد تمريرة من تريبير

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: جووووول دان بيرن يسجل الهدف الثاني برأسية دان بيرن بعد مطالعة تقنية الفيديو

ق 40: هدف لنيوكاسل لكن الحكم ينتظر التأكد من صحته

ق 34: إصابة قوية لإيزاك في الرأس

ق 25: ألميرون يهدر فرصة إضافة الهدف الثاني

ق 17: جووووول ألميرون يسجل هدفا لنيوكاسل.. ويستغل خطأ من الدفاع وكرة مرتدة من دوناروما

بداية المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ميلان نيوكاسل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان
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