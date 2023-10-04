استراحة دوري الأبطال - نيوكاسل (2) (0) باريس.. دورتموند (0) (0) ميلان.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 21:57

كتب : FilGoal

ميجيل ألميرون - نيوكاسل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي بوروسيا دورتموند ضد ميلان ونيوكاسل ضد باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتبدأ كلا المباراتين في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

بوروسيا دورتموند × ميلان

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نهاية الشوط الأول

ق 16: رأسية تشاو تمر أعلى العارضة

ق 4: بوبيجا ينفرد ويسدد كرة لكن تدخل ماتس هوملز في الوقت المناسب

بداية المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

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نيوكاسل × باريس سان جيرمان

نهاية الشوط الأول

ق 42: جووووول دان بيرن يسجل الهدف الثاني برأسية دان بيرن بعد مطالعة تقنية الفيديو

ق 40: هدف لنيوكاسل لكن الحكم ينتظر التأكد من صحته

ق 34: إصابة قوية لإيزاك في الرأس

ق 25: ألميرون يهدر فرصة إضافة الهدف الثاني

ق 17: جووووول ألميرون يسجل هدفا لنيوكاسل.. ويستغل خطأ من الدفاع وكرة مرتدة من دوناروما

بداية المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ميلان نيوكاسل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان
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