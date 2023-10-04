عودة مجنونة لكليهما.. أتليتكو وشاختار ينتصران على فينورد وأنتويرب أوروبيا

يبدو أنه يوم العودة الأوروبية لكل من أتليتكو مدريد وشاختار دونتسيك.

ففي المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا وفي ملعب واندا ميتروبوليتانو انتصر أتليتكو مدريد على فينورد بثلاثة أهداف لهدفين.

وأقيمت المباراة في ثاني جولات البطولة ضمن منافسات المجموع الخامسة.

افتتح ماريو هيرموسو أهداف المباراة في الدقيقة السابعة لصالح فينورد بالخطأ في مرماه.

وأدرك ألفارو موراتا التعادل للأتليت في الدقيقة 12.

وعاد فينورد للتقدم في الدقيقة 34 عن طريق ديفيد هانكو.

وأدرك الفريق الإسباني التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق أنطوان جريزمان.

وسجل موراتا في الدقيقة 47 هدفا ثانيا له وثالثا لفريقه ليخطف به الانتصار للأتليتي.

بتلك النتيجة يتصدر أتليتكو المجموعة بأربع نقاط يليه فينورد بثلاث نقاط.

فيما يأتي لاتسيو ثالثا بنقطة وحيدة ثم سيلتيك رابعا بدون أي نقطة وسوف يلتقيان لاحقا من مساء اليوم.

رويال أنتويرب وشاختار

وفي المجموعة السابعة وفي ملعب بوسويل قلب شاختار الطاولة على مضيفه رويال أنتويرب من تأخر بهدفين إلى انتصار بثلاثية.

افتتح أربنور موجا أهداف المباراة للفريق البلجيكي في الدقيقة الثالثة.

وسجل ميشيل أنجي باليكويشا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 33.

وقلص شاختار النتيجة بهدف من دانيلو سيكان في الدقيقة 48.

وأدرك الفريق الاوكراني التعادل في الدقيقة 71 عن طريق ياروسلاف راكيتسكي.

وخطف شاختار الانتصار بهدف ثالث سجله دانيلو سيكان في الدقيقة 76.

بتلك النتيجة يتصدر بورتو وبرشلونة المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن شاختار، ومن المقرر أن يلتقي الأول والثاني لاحقا من مساء اليوم.

فيما يأتي أنتويرب رابعا بدون أي نقطة.